Donald Trump nem hagyta szó nélkül Emmanuel Macron múlt heti nyilatkozatát, amelyben a francia elnök egy közös európai hadsereg felállítását szorgalmazta, hogy a kontinens meg tudja védeni magát Oroszországgal, Kínával vagy az Egyesült Államokkal szemben.

"Macron francia elnök azt javasolja, hogy Európa állítson fel saját haderőt, hogy megvédje magát Amerikától, Kínától és Oroszországtól. Ez nagyon sértő, de talán Európa jobban tenné, ha kivenné méltó részét a NATO finanszírozásából, amelyet jelenleg jórészt Amerika áll!" – írta korábban Twitteren az amerikai elnök. Az amerikai elnök persze még azon melegében reagált, és sértőnek nevezte Macron szavait, mostanra azonban eszébe jutott egy ennél frappánsabb válasz. „Az Németország volt, az első és a második világháborúban is” – írta reggeli Twitter-bejegyzésében, majd megválaszolta azt az általa feltett kérdést is, hogy hogyan ment az önálló védekezés annak idején a franciáknak:

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!