Lefejeztek két skandináv nőt Marokkóban - terrortámadás "lehet", de persze nem biztos

Két huszonéves turistát gyilkoltak meg Marokkóban – írja a BBC. A 24 éves dán Louisa Vesterager Jespersent és a 28 éves norvég Maren Uelandt elvágott torokkal találták meg a hatóságok. A bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt eddig három férfit vettek őrizetbe.

A dán miniszterelnök, Lars Lokke Rasmussen úgy véli, "több tényező is arra utal", hogy a gyilkosság terrortámadás volt.

A bűncselekmény nyomán egy videó is elkezdett keringeni az interneten, amelyen állítólag az egyik nő meggyilkolása, konkrétan lefejezése látható. A felvétel közösségi és videómegosztó oldalakon is felbukkanhat az állandó törlés ellenére is. A dán hírszerzés nem erősítette meg a felvétel hitelességét.

A The New York Post szerint az Iszlám Államnak köze lehet a gyilkossághoz.

(Mandiner nyomán)