Kétszáznál több rakétát lőttek ki szombaton a Gázai-övezetből Izrael területére, többtucatnyit közülük megsemmisített a Vaskupola légvédelmi rendszer, majd válaszul izraeli harckocsik és harci repülőgépek támadásokat hajtottak végre a palesztin területet uraló Hamász radikális csoport katonai állásai ellen - közölték szombaton izraeli és palesztin források. Az éjjel folytatódott a rakétázás, és az izraeli hadsereg jelentése szerint újabb mintegy 180 rakéta csapódott be Izraelben, mire újabb 60 ún. terrorcélpontot mértek légicsapást. Vasárnap délelőtt már több mint 450 gázai rakétáról és 220 izraeli csapásról szólt a hadsereg mérlege. Egy izraeli és több palesztin halt meg, többtucatnyian megsebesültek mindkét oldalon.



Szombat este kiszélesedett a gázai rakéták támadásának kitett terület Izraelben, Beér-Sevát és a Negev-sivatag távolabbi területeit is lőtték. A hadsereg polgári védelmi egységei bejelentették, hogy vasárnap nem lehet kinyitni az iskolákat az övezet negyven kilométeres körzetében.



A Vaskupola rakétái Askelón fölött (fotó: Amir Cohen / Reuters)

Néhány rakéta lakott területen csapódott be, és a Hamász azzal fenyegetőzött, hogy szombat éjjel, vagy vasárnap további területekre terjeszti ki a támadásokat, Tel-Avivra és környékére is. Ami az éjjel meg is történt.