Jól szalad most az amerikai fegyverellenes lobbi szekere

Elnökké választása esetén a Demokrata Párt elnökjelöltségére pályázó Joe Biden korábbi alelnök arra fog törekedni, hogy be lehessen tiltani a támadófegyvereket az Egyesült Államokban – derül ki a politikus véleménycikkéből, amelyet a The New York Times internetes kiadása közölt.

Biden emlékeztetett rá, hogy ő és Dianne Feinstein szenátor vezette a törvényhozók erőfeszítéseit az 1994-es törvény életbe léptetésére. A törvény értelmében tíz esztendőre betiltották a támadófegyverek és az ezekkel foglalkozó szakújságok forgalmazását. „Ezek a reformok nemzetünket bizonyíthatóan biztonságosabbá tették” – szögezte le a politikus.

A volt alelnök sajnálkozva állapította meg, hogy ez volt a fegyvervásárlás utolsó, érdemleges törvényi szabályozása, azóta az Országos Fegyverszövetség (NRA) és a fegyvergyártók a republikánusokkal együtt megakadályozták ezt. Úgy vélte, hogy a republikánusok bizonyították alkalmatlanságukat az ügyben azzal, hogy a törvényt az érvényessége lejárta után a törvényhozók nem újították meg.

Biden felidézte, hogy sok rendőrőrsről érkeztek jelentések arról, hogy az elmúlt csaknem 15 évben megszaporodott a támadófegyverekkel elkövetett bűncselekmények száma. Utalt arra: több elemzés is megállapította, hogy amikor a támadófegyverek és az ezzel foglalkozó újságok be voltak tiltva, kevesebb volt a lőfegyverrel elkövetett tömegmészárlás. „Ezeket a háborús fegyvereket el kell távolítanunk utcáinkról. Az amerikai közvélemény csaknem 70 százaléka – beleértve a republikánusok 54 százalékát is – támogatja a támadófegyverek betiltását” – emelte ki írásában Joe Biden, ismételten aláhúzva, hogy az 1994-es törvény bevált.

„És ha engem választanak meg elnöknek, akkor (ezt a törvényt) ismét elfogadjuk, sőt, még szigorúbbat alkotunk. Megakadályozzuk, hogy a fegyvergyártók kisebb módosításokat végrehajtva termékeiken megkerülhessék a törvényt” – szögezte le a demokraták pillanatnyilag legesélyesebb elnökjelölt-aspiránsa.

A múlt szombaton a texasi El Pasóban, majd pár órával később az ohiói Daytonban elkövetett tömegmészárlás óta a demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok mindegyike szigorúbb szövetségi szabályozást sürget a fegyverek vásárlására és tartására. Elemzők szerint azonban nem tudni, hogy ez csak a múlt heti tragédiák hatása, vagy valóban tartós politikai állásfoglalást tükröz.

A hét végén tartották Iowában az évente megrendezett híres vásárt, amelyen a Demokrata Párt elnökjelöltségéért versenyben lévő csaknem valamennyi politikus megjelent, és mindegyikük foglalkozott a fegyvervásárlás szabályozásával is.

Steve Bullock montanai kormányzó például elcsukló hangon mondta el a riportereknek is, hogy 1994-ben a 11 éves unokaöccsét egy 10 éves gyerek fegyverrel megölte az iskolában. „Ma már ez nem is lenne hír” – fogalmazott Bullock.

Cselekvést, a fegyvergyártók büntethetőségét és szövetségi törvényalkotást sürgetett Kirsten Gillibrand New York-i szenátor és maga Biden is, aki szintén jelen volt az iowai vásáron. Bernie Sanders szenátor, aki 2005-ben amellett volt, hogy a fegyvergyártókat ne lehessen perbe fogni, ha termékeikkel bűncselekményt követnek el, vasárnap Iowában már másként nyilatkozott: „a világ megváltozott, és a felelősségvállalásnak is meg kell változnia” – mondta.

John Hickenlooper, Colorado volt kormányzója szerint szövetségi törvénnyel kell szabályozni a fegyverviselési engedélyt. Julián Castro pedig arról beszélt Iowában, hogy minden fegyvervásárlás előtt hétnapos várakozási időre lenne szükség, továbbá szorgalmazta 20 százalékos adó kivetését a támadófegyverekre és lőszerekre.

