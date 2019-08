Külföld, Zsidóbűnözés :: 2019. augusztus 23. 13:19 ::

Irakban bombázgatott az IÁ - vagyis Izrael Állam

Izrael légicsapást hajtott végre egy iraki fegyverraktár ellen – számolt be a The New York Times című amerikai napilap helyi idő szerint csütörtökön.

Egy magas rangú közel-keleti hírszerzési tisztségviselő elmondta, hogy Izrael egy Bagdadtól északra fekvő támaszpontot bombázott júliusban. Amerikai illetékesek úgy értesültek, hogy Izrael az elmúlt napokban is több légicsapást hajtott végre Irakban – írta az újság.

Júliusban a Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, többségében síita csoportokat tömörítő félkatonai szervezet négy támaszpontját érte támadás. A szövetség Irán támogatását élvezi, és ellenzi az amerikai katonai jelenlétet Irakban.

Izrael korábban többször bombázta Irán szíriai érdekeltségeit. Irakra kiterjesztett támadásai azonban a sajtókommentárok szerint kedvezőtlenül hathatnak Bagdad és Washington viszonyára.

A Népi Mozgósítási Erők parancsnokhelyettese, Abu Mahdi al-Muhandisz az Egyesült Államokat tette felelőssé a támadásokért. A Pentagon tagadta, hogy köze lenne a csapásokhoz. A PMF-et vezető Fálih al-Fajjád csütörtökön visszavonta helyettese vádjait, és hangsúlyozta, hogy egyelőre vizsgálat zajlik az ügyben.

Az előzetes nyomozás arra jutott, hogy a légicsapásokat külföldön, állami szinten tervelték ki. Fajjád elmondta, hogy folytatódik a vizsgálat a felelősök megnevezése és a megfelelő válaszlépések meghatározása érdekében.

(MTI)