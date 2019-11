Külföld :: 2019. november 9. 08:17 ::

A világ egyik leggazdagabb zsidója is szeretne az Egyesült Államok elnöke lenni

Michael Bloomberg amerikai zsidó üzletember, volt New York-i polgármester hivatalosan is bejelentette pénteken, hogy indul a Demokrata Párt elnökjelöltségéért.

A 77 éves milliárdos vállalkozó már be is adta az elnökjelöltségért folytatandó küzdelemhez szükséges dokumentumokat Alabamában.

Bloomberg, aki márciusban még nagyon határozottan állította, hogy nem indul a Demokrata Párt elnökjelöltségéért, sőt, visszavonul a politikától is, csütörtökön az egyik közeli munkatársa révén tudatta újságírókkal, hogy mégis fontolgatja az indulást. Howard Wolfson az amerikai sajtóhoz küldött elektronikus levelében akkor még azt írta, hogy a politikus még nem hozta meg a végleges döntést.

A milliárdos Bloomberg péntek este, a határidő lejárta előtti órákban adta le a szükséges dokumentumokat a déli Alabamában. A The New York Times című lap elemzése szerint döntésével "felbomlasztja a demokrata elnökjelölt-aspiránsok táborát".

Elemzők szerint nagyon nem hagyományos választási kampányt folytat majd, éppen azért, mert későn lépett az elnökjelöltségre pályázók soraiba. Amerikai lapértesülések szerint a milliárdos és tanácsadói úgy döntöttek: Bloomberg nem kampányol abban a négy tagállamban, ahol az elsők között szavaznak jövőre. Kihagyja tehát, hogy kampánnyal győzze meg Iowa, New Hampshire, Nevada és Dél-Karolina szavazóit. Helyette az úgynevezett nagy államokra - tehát azokra, amelyek sok elektort adnak, mint például Texas vagy Kalifornia - összpontosítja majd a figyelmét és a kampányát. Ezt a stratégiát pénteken este kiadott közleményében Howard Wolfson közvetve megerősítette. Úgy fogalmazott: "bizakodunk, hogy a szuperkedden voksoló államokban megvetjük majd a lábunkat".

A szuperkedden - amely március első keddje - 12 tagállamban voksolnak egyszerre.

A várható stratégiát több kommentátor is túlságosan kockázatosnak tartja, annál is inkább, mert a Demokrata Párt sajtóhírek szerint nem fogadja őt örömmel. A The New York Times meg is említette: a párton belül erős kétségek vannak azt illetően, hogy megvan-e Bloombergben a képesség arra, hogy meggyőzze a párt vezető személyiségeit elnökjelölti alkalmasságáról.

Frissítés: Trump már előre örült neki

Donald Trump amerikai elnök pénteken újságíróknak nyilatkozva leszólta a várhatóan a demokraták elnökjelöltségéért mégis harcba szálló Michael Bloomberget.

"Neki sincs varázspálcája" - mondta esetleges vetélytársáról az elnök. Majd hozzátette: "Ha van valaki, aki ellen a legszívesebben indulnék, az éppen a kis Michael".

A 73 éves Donald Trump kijelentette: ha a hozzá hasonlóan milliárdos, 77 éves vállalkozó Bloomberg mégis indul az elnökjelöltségért, akkor szerinte nem lesz sikeres, de "gyöngítheti Bident" (a demokraták pillanatnyilag vezető elnökjelölt-aspiránsát). Trump "egy semminek" nevezte Bloomberget.

A 76 éves Joe Biden, aki pénteken New Hampshire-ben kampányolt, úgy nyilatkozott, hogy örömmel látja az elnökjelöltségért folytatott versenyben az esetleges újabb szereplőt. "Michael rendes ember. Szívesen látjuk" - mondta Biden.

Michael Bloomberggel kapcsolatban - aki 12 éven keresztül New York polgármestere is volt - egy munkatársa csütörtökön este e-mailben tudatta az amerikai sajtóval, hogy mégis indulna a jövő évi elnökválasztáson. "Muszáj gondoskodnunk arról, hogy Trumpra vereséget mérjünk, csakhogy Mike egyre jobban aggódik amiatt, hogy a jelenlegi (demokrata párti) jelöltek nem alkalmasak erre" - írta több szerkesztőségnek elküldött elektronikus levelében Howard Wolfson. Hozzáfűzte: ha Bloomberg mégis indul a választáson, akkor teljesen új típusú ajánlatot tesz a demokratáknak, amely az "Amerika legnagyobb városának irányítása, a semmiből felépített vállalkozás és Amerika egyik legnagyobb hatású filantróp tevékenysége tapasztalatain alapszik".

Bloomberg márciusban még határozottan azt mondta: nem indul az elnökválasztáson, visszavonul a politikától.

(MTI nyomán)