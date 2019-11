Külföld :: 2019. november 13. 15:52 ::

Már védeni sem akarják az európai életmódot - így hódol be Orbán hősnője a kontinens ellenségeinek

Több kérését is teljesítette az Európai Parlament szociáldemokrata frakciójának Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság megválasztott elnöke erről levélben értesítette az S&D elnökét – írja közleményében a frakció.



Orbán augusztusban: "jó döntés volt Ursula von der Leyent támogatni" (fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs)

Ezek közül a legfontosabb, hogy Von der Leyen átnevezi az egyik biztosi portfóliót, és „az európai életmód védelme” helyett (protecting our European way of life) az „európai életmód támogatása” (promoting our European way of life) lesz Margaritisz Szkínasz tárcájának a neve.

„Abban mindannyian egyetértünk, hogy az európai értékek létezése fontos teljesítmény, de nem megvédeni kell, hanem inkább támogatni” – hazudta Iratxe García, a szociáldemokraták pártelnöke a hvg beszámolója szerint.

