Önkéntes karanténba vonult Lombardia elnöke

Vesztegzár alá helyezte saját magát két hétre Attilio Fontana, a koronavírus olaszországi gócpontjaként ismert Lombardia tartomány elnöke, miután kiderült, hogy egyik munkatársnője megbetegedett.

Attilio Fontana közösségi oldalán jelentette be, hogy a karantén idejére bezárkózik lakásába.

Semmilyen tünetem nincsen, és a munkámat tovább folytatom – hangsúlyozta. A videóüzenetben Fontana felvett egy szájmaszkot.

Ezzel egy időben Giuseppe Sala milánói polgármester szintén közösségi oldalán Lombardia és a város „újraindítását” szorgalmazta. „Senkinek sem tetszik az üres Milánó!” – jelentette ki. Sala elsőként a múzeumok újranyitását kérte, hétfőtől újrakezdődhetne a tanítás is. A Scala milánói operaház viszont közölte, hogy egyelőre nem nyitja újra kapuit az egyik kórustag megbetegedése miatt. A szomszédos Piemont kormányzója, Alberto Cirio is a „normalitáshoz” való visszatérést szorgalmazta, mivel a több mint 4 millió lakosú régióban csak 3 beteget tartanak számon.

Roberto Speranza egészségügyi miniszter szerda esti parlamenti beszámolójában ismételten együttműködésre szólította fel a tartományokat, kiemelve, hogy az egészségügyi szakértőknek kell dönteniük a teendőkről.

A legutolsó adatok szerint Olaszországban több mint 400 személy tesztje bizonyult már pozitívnak a Kínából kiindult és elsősorban ott fertőző koronavírusra, 12-en veszítették életüket. Jelenleg 12 tartományban regisztráltak beteget, a legutolsót az olasz csizma sarkában, Tarantóban. A férfi a jelentések szerint szintén az észak-olaszországi gócpontok területén járt. Abruzzo tartomány is jelezte, hogy egy olasz turista a vírus tüneteivel jelentkezett Teramo kórházában.

A betegek száma hét nappal ezelőtt emelkedett meg ugrásszerűen: kezdetben napi több mint 100 százalékkal nőtt a fertőzések száma, azóta viszont már napi 20 százalékra csökkent az óvintézkedéseknek köszönhetően. A hatóságok a tesztelést is módosították. Korábban, ha fertőzöttet azonosítottak, mindenkit ellenőriztek, akivel kapcsolatba került, mintegy tízezer vírustesztet végeztek, ezentúl azonban csak azokat tesztelik, akik a betegség tüneteit mutatják. Az olaszországi betegek több mint fele nem szorul kórházi kezelésre. Walter Ricciardi, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértője máris hangsúlyozta, hogy a több mint 400 olaszországi esetből 190-et tartanak „központilag” is megállapítottnak.

Egyre több bírálat éri a Giuseppe Conte vezette kormány kommunikációját is, amely az első napokban nem tudta megfékezni a vírustól való félelem terjedését. Matteo Renzi, az Élő Olaszország (IV) kormányerő vezetője ismételten felvetette, hogy Contét „egységkormánnyal” kell helyettesíteni. Matteo Salvini, a Liga és a jobboldal vezetője is úgy látja, Giuseppe Contéval és a koronavírussal az ország „elsüllyed”.

Az egészségügyi hatóságok felszólították a sajtónak az érintett tartományokban dolgozó munkatársait, hogy amikor hazatérnek, ezt jelezzék az illetékes orvosoknak. A koronavírus-fertőzés miatt lehet, hogy elhalasztanak egy szenátusi bizottsági szavazást Matteo Salvini egy újabb mentelmi ügyében is. Az MSC olasz hajózási társaság egyik óceánjárója jelezte, hogy már több közép-amerikai kikötőbe nem tudott behajózni a helyi hatóságok tiltása miatt. Az MSC szerint nincsen beteg a hajón.

Kína római nagykövetségének honlapja folyamatosan köszönetet mond az olaszoknak a helyzet kezeléséért, és a két nép közötti barátságot élteti.

