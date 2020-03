Külföld :: 2020. március 17. 15:40 ::

Vesztegzár alá helyezték az ausztriai Vorarlberg tartomány egyik régióját

Reklám





Azonnali hatállyal vesztegzár alá helyezték kedden az ausztriai Vorarlberg tartomány Arlberg régióját az új típusú koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatása érdekében.

A Stefan Wallner tartományi vezető által bejelentett döntés értelmében az intézkedés négy települést érint: Lech, Klösterle, Warth és Schröcken kerül karantén alá.

A tilalom délben lépett életbe, és várhatóan április 3-áig tart. A területre senki sem léphet be, és senki nem is hagyhatja el azt, a lakosságot otthon maradásra zólították fel. Az érintett községeket a vendégek sem hagyhatják el. Azoknak, akik az elmúlt 14 napban a területen tartózkodtak, jelentkezniük kell a tartomány önkormányzatánál, s házi karanténban kell maradniuk. Kivételt jelentenek azok, akik "kritikus munkakörökben" dolgoznak, ugyanakkor nekik is jelenteniük kell, hogy esetlegesen megfertőződhettek koronavírussal. Az új intézkedést az indokolja, hogy hétfő óta öt koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak az 1500 fős Lech településen. Martina Rüscher tartományi egészségügyi tanácsos arról tájékoztatott, hogy Vorarlberg tartományban kedd délig százan fertőződtek meg. Tirol tartományt vasárnap helyezték vesztegzár alá, Günther Platter tartományi vezető kijárási tilalmat rendelt el, a lakosok csak indokolt esetben hagyhatják el otthonukat. Itt jelent meg Ausztriában elsőként a koronavírus, s itt a legmagasabb a fertőzöttek száma (254 fő). Ezzel egy időben rendeltek el veszegzárat a karintiai Heiligenblut településen is.

(MTI)