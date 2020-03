Külföld :: 2020. március 19. 19:55 ::

"Korona party"-kat oszlat a rendőrség Németországban

Egyre több német tartomány lakosságát fenyegeti kijárási tilalom, mert nem tartja be mindenki a hatóságok által elvárt fegyelmezettséggel a társas távolságtartás szabályát, amelyet a koronavírus-járvány lassítása érdekében ajánlanak a figyelmükbe - jelentették csütörtökön német hírportálok.

Sokan még mindig nem szívlelték meg a hatóságok nyomatékos figyelmeztetését, miszerint a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell az egymás közötti közvetlen, fizikai kapcsolatot, hogy ne tudjon terjedni az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2), és ha ebben nem történik változás, nem lesz más választás, mint a kijárási tilalom - emelte ki Tobias Hans, Saar-vidék tartomány miniszterelnöke.

A német sajtóban "korona party" elnevezéssel jelölt társas összejövetelek, házibulik, szabadtéri piknikek és rögtönzött csapatsport-mérkőzések sok helyütt adnak munkát a rendőröknek. A jellemzően fiatalok részvételével tartott, járványmentes időkben természetesnek és elfogadottnak számító találkozókat a legnagyobb szigorral feloszlatják.

A Baden-Württemberg tartományi Freiburgban és térségében például csütörtökre virradóra tíz helyszínre kellett kiszállni, az egyiken egy nagyjából 120 fiatalból álló csoportot kellett feloszlatni. Winfried Kretschmann tartományi miniszterelnök kemény szankciókat helyezett kilátásba az esetek miatt.

Még a leginkább sújtott tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában is előfordulnak csoportos összejövetelek. Armin Laschet miniszterelnök csütörtöki tájékoztatóján hangsúlyozta: emberek élete forog kockán a társas távolságtartás szabályának betartásától, és a tartomány minden egyes lakosától függ, hogy el lehet-e kerülni a kijárási tilalmat.

Erre figyelmeztetett a müncheni tartományi gyűlésben (Landtag) elmondott beszédében Markus Söder bajor miniszterelnök is. Mindenkinek tudnia kell, hogy ha az emberek nem korlátozzák kapcsolataikat önkéntesen, a kormány egész Bajorországra kijárási tilalmat rendel el - húzta alá.

A cseh határ közelében fekvő Tirschenreuth járás egyik településén, a Mitterteich nevű kisvárosban ezt már be is vezették, mert az előző hétvége alatt megháromszorozódott, 10-ről 30-ra emelkedett az igazolt fertőzések száma, amit egy március elején tartott helyi sörfesztivállal hoznak összefüggésbe.

Németországban a hét eleje óta átalakult az élet. A napközbeni gyermekellátó intézmények és oktatási intézmények bezártak, az iskolák átálltak a távoktatásra. A szomszédos országokhoz hasonlóan a mindennapi élet összes többi területén is szigorú korlátozásokat vezettek be, az edzőtermektől a templomokig, a szórakozóhelyektől a múzeumokig szinte minden zárva tart, kivéve az élet fenntartásához szükséges kiskereskedelmi üzleteket. Franciaországgal vagy Belgiummal összehasonlítva az a legnagyobb különbség, hogy nincs kijárási tilalom.

A szövetségi kormány egyelőre igyekszik az eddigi korlátozásokkal megfékezni a járványt, de nem zár ki keményebb intézkedéseket. Ezt jelezte Angela Merkel kancellár is szerda esti televíziós beszédében, amelyben kiemelte, hogy kormánya folyamatosan vizsgálja, hogy mely lépéseket kell korrigálni, de azt is, hogy milyen szigorításokra lehet még szükség. Hozzátette: a járványügyi helyzet alakulása attól is függ, hogy az emberek mekkora fegyelmezettséggel tartják be a szabályokat.

Az igazolt fertőzések és a halálesetek száma az utóbbi napokban gyorsuló ütemben emelkedik. A Bild című lapnak a tartományi egészségügyi minisztériumoktól begyűjtött adatai szerint csütörtök este 14 563 fertőzést tartottak számon. Ez 2522 esettel több az egy nappal korábbi 12 041-nél. A vírus okozta betegség halálos áldozatainak száma 30-ról 45-re emelkedett. A legtöbb fertőzést és halálesetet - 4917, illetve 19 - Észak-Rajna-Vesztfáliában regisztrálták. A 16 német tartomány közül 7-ben szedett halálos áldozatot a járvány.

