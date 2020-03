Külföld :: 2020. március 29. 16:04 ::

Vonat elé vetette magát a hesseni pénzügyminiszter

Az egész német belpolitikát sokkolta Thomas Schäfer, Hessen tartomány kereszténydemokrata pénzügyminiszterének rejtélyes halála.

Megdöbbenés és gyász uralja a német politikát. Thomas Schäfer hesseni tárcavezető holttestére bukkantak szombat délelőtt Hochheim közelében, a vasúti sín mellett, a német szuperexpressz, az ICE vonalán. A rendőrség szerint a politikus önkezével vethetett véget életének. A holttest azonosítása igen hosszú ideig tartott, ezért jelentették csak be vasárnap a halál hírét - írja a Népszava.

Volker Bouffier hesseni miniszterelnök közölte, „mindannyiunkat sokkolta a hír”, mint fogalmazott, együtt érez az 54 évesen elhunyt Schäfer családjával, együtt gyászolja velük a politikust. Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke megdöbbenését fejezte ki. „Nem találjuk a megfelelő szavakat” – írta a Twitteren.

Schäfer tíz éve volt hesseni pénzügyminiszter. Több mint két éve állandó szereplője a tehetős német tartomány politikai életének. Kiváló pénzügyi szakembernek tartották, akinek szakértelme szövetségi szinten is ismert volt. Feleségét és két gyermekét hagyta hátra.

A hesseni pártok is megdöbbenésüket fejezték ki. A tartományi parlament elnöke, Boris Thein közölte, „nem ismertem nála megbízhatóbb embert. Már most hiányzik!” Az ellenzéki pártok is együttérzésüket fejezték ki a hozzátartozókkal.

A vizsgálatok alapján minden az öngyilkosságra utal – közölte a wiesbadeni ügyészség, valamint a rendőrség. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint ezt erősíti meg, hogy búcsúlevelet is hátrahagyott, melynek tartalmát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Schäfer halála megdöbbentő fejlemény, s nem csak Hessen tartomány, hanem az egész állam tekintetében. Nagy jövő előtt állt, úgy tartották, hogy a következő tartományi választás során, 2022-ben már ő lett volna a CDU listavezetője, mivel Volker Bouffier kereszténydemokrata miniszterelnök várhatóan már nem kíván új mandátumot vállalni.