Külföld, Koronavírus :: 2020. április 18. 22:50 ::

Egy kicsit kevésbé retteg már Izrael

Reklám





Izraelben vasárnap megkezdődhet az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében elrendelt korlátozó intézkedések lazítása - jelentette be szombaton Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök.

Az ügyvivő kormányfő szerint az ad lehetőséget a korlátozások "felelős és fokozatos" enyhítésére, hogy Izrael más fejlett országokhoz képest jobban teljesít a járvány elleni küzdelemben.

"Nálunk az egyik legalacsonyabb a halálozási arány" - hangoztatta Netanjahu szombat este. "Ez lehetővé teszi, hogy lépéseket tegyünk a teher enyhítése irányába" - tette hozzá.

Továbbra is érvényben marad az a kormányzati utasítás, hogy aki csak teheti, dolgozzon otthonról, a szigorú higiéniai rendelkezések is hatályban maradnak, de az eddigi 15 százalékról 30 százalékra emelik bizonyos kijelölt munkahelyeken azoknak a dolgozóknak a létszámát, akik bent tartózkodhatnak. Ez főleg az informatikai szektort érinti. A 67 évnél idősebbeknek és a krónikus betegségben szenvedőknek továbbra is azt javasolják, hogy maradjanak otthon.

Szabadabbá válik a kültéri sportolás is. Vasárnaptól két ember is sportolhat együtt, de otthonuktól legfeljebb csak 500 méteres távolságra. Kint tíz ember is játszhat együtt, de csak akkor, ha tartani tudják egymástól a két méter távolságot. A maszk viselése továbbra is kötelező lesz.

Netanjahu közölte azt is, hogy két hét múlva újra megvizsgálják, hogy lehet-e tovább lazítani, de ha romlik a helyzet, akkor a kormány ismét szigorítani fog.

Izraelben eddig 13 265 fertőzöttből 164 halt meg, és 3456-an épültek fel a betegségből.

(MTI)