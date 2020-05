Külföld, Koronavírus :: 2020. május 4. 17:19 ::

Hírszerzési szivárgás: Kína szándékosan bizonyítékokat semmisített meg a koronavírus-járvány kitöréséről

Egy kiszivárgott hírszerzési jelentés szerint Kína elhallgatott bizonyos adatokat, illetve szándékosan bizonyítékokat semmisített meg az új típusú koronavírus-járvány kitöréséről - írta hétfőn a The Daily Telegraph című lap ausztrál kiadása.

Az angolszász országok közötti, Five Eyes (Öt Szem) néven ismertté vált hírszerzési szövetség arról számolt be a 15 oldalas értékelésében, hogy a kínai hatóságok eleinte megpróbálták elhallgattatni azokat az orvosokat, újságírókat, akik felhívták a figyelmet a vírus veszélyeire, blokkolták a híradásokat, valamint egészen január 20-ig tagadták, hogy a fertőzés emberről emberre is terjedhet, miközben már december vége óta tudták, hogy ez nem így van.

Mint írták, az aggodalmaiknak hangot adó szakemberek közül többen is rejtélyes körülmények között eltűntek, a kelet-ázsiai ország hosszú időn keresztül tagadta a vírusról szóló híreket, ami jelentősen nehezítette a terjedés feltartóztatását, emellett a nemzetközi kutatócsoportok információ- és mintakérelmeit is elutasították.

Az újság kiemelte, hogy az átláthatóság hiánya számos már országot is veszélybe sodort, akadályozta a védőoltás kifejlesztését és emberéletek tízezreit követelte világszerte.

A Five Eyes nevű szövetség keretében az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália, illetve Új-Zéland titkosszolgálati információkat oszt meg egymással már az 1940-es évek óta.

Ben Wallace brit védelmi miniszter egy hétfői rádióinterjúban nem kívánta kommentálni ezeket a híreket, mindössze annyit mondott, hogy vannak kérdések, amelyekre Pekingnek válaszokat kell majd adnia.

Justin Trudeau kanadai kormányfő is óvatosan fogalmazott, úgy vélekedett, hogy "túl korai lenne még következtéseket levonni".

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter előző nap kijelentette, "több jelentős bizonyíték" van arra, hogy az új koronavírus egy vuhani laboratóriumból ered, a Kínai Kommunista Párt pedig "klasszikus kommunista dezinformációs erőfeszítéseket" tett az orvosok elhallgattatására.

(MTI)

