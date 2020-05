Külföld, Koronavírus :: 2020. május 14. 22:33 ::

Wisconsinban a legfelsőbb bíróság eltörölte a kormányzó rendeletét a kijárási korlátozásról

Az Egyesült Államok középnyugati Wisconsin államában a legfelsőbb bíróság törölte a demokrata párti kormányzó kijárási korlátozásokra vonatkozó rendeletét - írta az amerikai sajtó csütörtökön.

Döntésével a wisconsini legfelsőbb bíróság a helyi republikánus törvényhozók álláspontját támogatta. A helyi republikánus politikusok ugyanis többször hangoztatták, hogy az állam lezáratásával a közegészségügyi hatóságok túlterjeszkedtek hatáskörükön.

Andrea Palm, az állam egészségügyi vezetője Tony Evers demokrata párti kormányzó nevében jelentette be, hogy május 26-ig meghosszabbította a "biztonságosabb otthon" néven bevezetett kijárási korlátozásokat, a legfelsőbb bíróság szerint azonban erre politikai kinevezettként nem volt jogköre. "Palm rendelkezése annak érdekében, hogy az embereket otthon tartsa, megtiltsa az utazásokat és lezárassa az üzleti életet, meghaladja a törvényi felhatalmazását" - fogalmazott döntése indoklásában a bírói testület.

A kormányzó, figyelmen kívül hagyva az alkotmánybírósági döntést, a Twitteren azt írta: "csak mert a legfelsőbb bíróság szerint rendben van az újraindítás, ez nem jelenti azt, hogy a tudomány is ezen az állásponton van". Hozzátette: továbbra is szükség van arra, hogy mindenki otthon maradjon, tartsa be a társadalmi távolságtartás előírásait és korlátozza az utazásait is.

Donald Trump elnök csütörtökön a Twitteren dicsérte a legfelsőbb bírósági döntést. Mint írta: a demokrata párti kormányzót "a bíróság kötelezte az állam újraindítására". Hozzáfűzte, hogy "az emberek élni akarják az életüket".

A helyi média szerdán arról közölt riportokat, hogy szerte Wisconsinban megteltek kuncsaftokkal a megnyitott éttermek és presszók.

Több amerikai tagállamban is lázonganak az emberek a korlátozások ellen, Wisconsin mellett így van ez például Michiganben, Pennsylvaniában vagy Kalifornia egyes vidékein is. Ezeket az államokat demokrata párti kormányzók irányítják, akik arra hivatkoznak, hogy a járvány esetleges újbóli fellángolása miatt hosszabbítják meg a szigorú intézkedések érvényét. A republikánus politikusok - maga Donald Trump is - úgy vélik, hogy az ország további lezárása több kárt okoz, mint a járvány. Republikánus törvényhozók szerint a demokrata párti kormányzók így akarják a novemberi elnökválasztás előtt tovább rontani az ország gazdasági helyzetét, s ezzel Trump újraválasztásának esélyeit is.

Michiganben és Pennsylvaniában a kormányzó keményen lépett fel a tiltakozók ellen. Gretchen Whitmer michigani kormányzó sajtókonferencián hangsúlyozta, hogy a rendeletet megszegőkkel szemben a törvény erejével lépnek fel, Thomas Wolf pennsylvaniai - szintén demokrata párti - kormányzó pedig büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba azoknak, akik megszegik a szigorú előírásokat. Az üzletüket újranyitó kisvállalkozóktól akár a működési engedélyüket is visszavonhatják.

Donald Trump csütörtökön a Fox televíziónak adott interjújában kifejtette: az újranyitást ellenző kormányzók azért tolják ki a gazdasági újraindítás időpontját, hogy ártsanak neki az elnökválasztásokon. Trump egyébként csütörtökön Pennsylvaniába utazik.

Az Egyesült Államokban a koronavírus-járványban - a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház friss adatai szerint - több mint 1 millió 390 ezer vírusfertőzöttet diagnosztizáltak, a járványban elhunytak száma pedig meghaladja a 84 ezret. Richard Bright vakcinakutatással foglalkozó szakember, akit nemrégiben menesztettek az állásából, a szenátus csütörtöki meghallgatásán amiatt sajnálkozott, hogy a politikusok - szerinte - nem a tudósok véleménye alapján hoznak döntéseket. Bright "nehéz telet", a járvány újbóli fellángolását jósolta.

Közben csütörtökön a szövetségi munkaügyi minisztérium nyilvánosságra hozta az új munkanélküliségi adatokat. Egyetlen hét alatt csaknem hárommillióval bővült a munkát keresők tábora, s jelenleg mintegy 36 milliónyi amerikai van munka nélkül.

Korábbi bejelentések szerint a jövő hét elejéig legalább 48 tagállamban részlegesen újraindítják a gazdasági életet.

(MTI)