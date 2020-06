Külföld :: 2020. június 4. 15:21 ::

A még életben lévő volt amerikai elnökök elítélték a rasszizmust - de persze nem a fehérellenes válfaját

Elítélte a rasszizmust, a faji alapú hátrányos megkülönböztetést, illetve az egyenlőtlenséget mind a négy még életben lévő volt amerikai elnök az utóbbi napokban, miután az Egyesült Államokban nagyszabású tüntetések robbantak ki a George Floyd nevű bűnöző halála után.

Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama is közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban, s többük is - közvetlen vagy közvetett módon - bírálta Donald Trump jelenlegi elnököt, aki, bár Floyd meggyilkolását többször is elítélte, nem szólalt fel "a rasszizmus és a feketékkel szemben gyakori rendőri brutalitás ellen".

Carter hangsúlyozta, hogy többet kellene tenni a rendőrség és az igazságszolgáltatás működésében jelentkező problémák orvoslása és "a fehérek és feketék közötti erkölcstelen gazdasági egyenlőtlenségek" felszámolása érdekében. "Felelősek vagyunk azért, hogy megteremtsük a béke és az egyenlőség világát magunk és a következő generációk számára" - fogalmazott.

Bush egyebek mellett "sokkoló kudarcnak" nevezte, hogy számos "afroamerikai állampolgárt zaklatnak és fenyegetnek a saját hazájában".

Clinton rámutatott: Floyd halála csak a legfrissebb epizódja a "tragédiák és igazságtalanságok hosszú sorának", "fájdalmas emlékeztető, hogy a faji hovatartozás az amerikai élet csaknem minden területén még mindig meghatározó abban, hogy miként bánnak valakivel".

Obama többször is megnyilvánult az elmúlt napokban. Legutóbb leszögezte, hogy a tüntetéshullám "valódi és jogos frusztrációt jelez azzal kapcsolatosan, hogy már évtizedek óta nem sikerül megreformálni a rendőrségi gyakorlatokat, illetve a büntetőjogi rendszert". Kiemelte ugyanakkor, hogy a mostani megmozdulások reménykeltők, azt mutatják, hogy komoly társadalmi szándék van a változásra.

