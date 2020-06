Külföld :: 2020. június 6. 11:50 ::

Bolsonaro Brazília kilépésével fenyegette meg a WHO-t

Jair Bolsonaro brazil elnök pénteken azzal fenyegetett, hogy kilépteti Brazíliát az Egészségügyi Világszervezetből (WHO), miután az ENSZ-szerv figyelmeztette az egyes országokat a kijárási korlátozások koronavírus-járvány megfékezése előtti feloldásának veszélyeire.

"Figyelmeztetek mindenkit: az Egyesült Államok kilépett a WHO-ból, és mi is megvizsgáljuk ezt a lehetőséget. A WHO vagy felhagy azzal, hogy ideológiai alapon működjön, vagy mi is kilépünk. Nekünk nem kell, hogy kívülről megmondják, mit csináljunk az egészségügy terén" - hangoztatta Bolsonaro az elnöki palota bejáratánál újságíróknak adott nyilatkozatában.

Bolsonaro amerikai hivatali partneréhez, Donald Trumphoz hasonlóan a mellékhatásai miatt vitatott hidroxiklorokin nevű malária elleni gyógyszer híve a Covid-19-betegek kezelésében. Felidézte, hogy a Lancet című tudományos szaklapban megjelent tanulmányt, amely a gyógyszer kockázatait taglalja, visszavonták. "Elég volt Trumpnak megkurtítania a finanszírozást, rögtön meggondolták magukat" - utalt Bolsonaro arra, hogy a tanulmány visszavonását követően a WHO közölte: folytatja a hidroxiklorokin koronavírus elleni alkalmasságával kapcsolatos klinikai vizsgálatokat.

Trump májusban kilátásba helyezte, hogy végleg leállítja a szervezet finanszírozását, ha 30 napon belül nem hajt végre reformokat. Az amerikai finanszírozás 400-500 millió dollár, amely a szervezet teljes költségvetésének mintegy 15 százalékát teszi ki.

Brazíliában már többen haltak meg koronavírus-fertőzés következtében, mint Olaszországban. A kórnak eddig több mint 35 ezer halálos áldozata van Latin-Amerika legnagyobb, 210 milliós lakosú országában, s csaknem 645 ezer embert fertőzött meg a vírus.

Ugyanakkor törvényhozók országszerte bírálták az ország "radikális jobboldali" elnökét, Jair Bolsonarót, aki nem bízik a közegészségügyi szakértők véleményében, és a gazdaságnak kárt okozó karanténintézkedések feloldását sürgeti.

A tekintélyes Folha de Sao Paulo című napilap címlapján megjelent vezércikkében arról ír, hogy alig száz nap telt az óta, hogy Bolsonaro aprócska influenzának nevezte az új koronavírus okozta Covid-19 betegséget, amely jelenleg "percenként végez egy brazillal". "Miközben ön ezt olvassa, még egy brazil vesztette életét a koronavírustól" - olvasható a cikkben.

