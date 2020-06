Külföld :: 2020. június 16. 19:43 ::

A német elnök mostantól sikerrel pályázhatna a tiszteletbeli néger címre

A rasszizmus a demokrácia ellensége, ezért a demokrácia iránt elkötelezett emberek nem lehetnek semlegesek a rasszizmus ügyében - mondta a német államfő kedden Berlinben a hivatalában egy pódiumbeszélgetésen, amelyet a rendőri erőszak és a rasszizmus elleni amerikai tüntetésekkel kapcsolatban tartottak a németországi helyzetről.

Frank-Walter Steinmeier a Bellevue palotában tartott rendezvényt megnyitó beszédében kiemelte, hogy a rasszizmus "nem akar párbeszédet, sokszínűséget és békés együttélést, hanem csak gyűlöletet mások ellen és dominanciát mások felett", az pedig "iszonyattal, dühvel, gyásszal és tanácstalansággal" tölti el az embereket, ha azt tapasztalják, hogy az erőszaknak ezt a formáját éppen a polgárok jogainak védelmére felállított állami intézmények képviselői alkalmazzák polgárok ellen, amint a Minneapolisban rendőri intézkedés következtében meghalt George Floyd esetében történt.

Azonban nem szabad megmaradni ebben a feldúlt lelkiállapotban, tovább kell lépni és fel kell ismerni, hogy "Németország sem mindig és mindenütt a tolerancia fészke", és messze nem mindenkinek valóság az alaptörvény ígérete, miszerint minden egyes embert megillet a méltóság és a tisztelet, és a jogok és szabadságok összessége.

Németországban is kirekesztenek, megtámadnak, megfenyegetnek embereket csak azért, mert egy tetszőlegesen kiválasztott jellemző alapján valamilyen kisebbséghez tartozónak tűnnek, például sötét bőrük van, kipát viselnek, mecsetbe járnak imádkozni "vagy egyszerűen máshogy néznek ki, mint a többség".

Azt is be kell látni, hogy ebben az ügyben semlegességnek helye nincs - fejtette ki a német szövetségi elnök, aláhúzva, hogy "a 'de én nem is vagyok rasszista' nem lehet válasz a rasszizmusra, legalábbis demokraták számára nem", mert a rasszizmus nemcsak az elszenvedőinek, hanem a nyílt társadalomnak és a demokrácia eszméjének is trauma.

"Nem elég nem rasszistának lenni. Antirasszistának kell lenni!" - hangsúlyozta Frank-Walter Steinmeier.

"A rasszizmus szembenállást, ellentmondást, cselekvést és kritikát követel meg, és ami talán a legnehezebb, önkritikát és önellenőrzést. Az antirasszizmust meg kell tanulni, be kell gyakorolni és az élet részévé kell tenni" - mondta a német államfő a mások mellett az egykori válogatott labdarúgó Gerald Asamoah, a Rasszizmus nélküli iskola (Schule ohne Rassismus) nevű civil hálózat alapítójának részvételével tartott rendezvényt megnyitó beszédében.

