Dél-Koreában már zajlik a járvány második hulláma

A BBC szerint dél-koreai egészségügyi szakemberek kijelentették, hogy az országban zajlik a koronavírus-járvány második hulláma, annak ellenére, hogy az első hullám viszonylag kevés megbetegedést és elhalálozást okozott.

Dél-Korea eddig sikertörténetnek számított a járvánnyal való megküzdés területén, most azonban arra számítanak, hogy még hónapokig kell a vírussal foglalkozniuk. Az első hullám náluk áprilisig tartott, május óta pedig egyre több gócpont alakult ki, köztük szórakozóhelyeken a fővárosban, Szöulban is. Az elmúlt 24 órában 17 új fertőzöttet regisztráltak irodaházakból és áruházakból.

Korábban az is kétséges volt, hogy a járvány első hulláma véget ért-e, de most már a Koreai Betegségvédelmi Központok (Korea Centers for Disease Control) szerint biztosnak tűnik, hogy az április végén lecsengett, és május végi újraindulással elkezdődött a második hullám.

Mostantól megint van, ahol betiltják a nagyobb közösségi összejöveteleket, és bezárják a múzeumokat és könyvtárakat. Még Szöulban is kijelentették, hogy valószínűleg vissza kell majd térniük a szociális távolságtartáshoz, ha a következő napokban eléri az új fertőzések száma a napi 30-at, és ha a kórházi helyek 70 százaléka feltöltődik.

Dél-Koreában eddig nem volt kötelező karantén, az országot nem zárták le, sokkal inkább arra hagyatkoztak, hogy mindenki magától tartsa be a szociális távolságtartás szabályait. Emellett rengeteget teszteltek, így volt lehetőségük nyomon követni a terjedést. Az országban összesen 280 ember esett áldozatául a vírusnak.