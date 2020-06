Külföld, Sport :: 2020. június 25. 19:22 ::

Trumpék a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségtől is megvonnák az anyagi támogatást

Reklám





Az Egyesült Államok azzal fenyegeti a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséget (WADA), hogy megvonja tőle anyagi támogatását, amennyiben a szervezet nem hajt végre komoly reformokat.

A Fehér Ház nemzeti kábítószer-ellenőrzési irodájának (ONDCP) tervezett lépéséről a Washington Post számolt be.

Az ONDCP a kongresszusnak küldött jelentésében erősen kritizálta a WADA felépítését és vezetését, továbbá megkérdőjelezte, hogy továbbra is támogatni kell-e a szervezetet állami forrásból. A beszámoló szerint az Egyesült Államok évente 2,7 millió dollárral járul hozzá a WADA költségvetéséhez, s ezzel az összeggel minden más országot megelőz.

"Az amerikai adófizetők kézzelfogható megtérülését várják a befektetésüknek a tiszta sport, a sportszerű játék, a globális doppingellenes rendszer hatékony irányítása formájában, és a megfelelő képviseletet várják el a WADA döntéshozatali mechanizmusában" - idézett az újság a 19 oldalas jelentésből.

Ebben aggodalmak is megfogalmazódtak azzal kapcsolatban, ahogy a WADA az orosz doppingbotrányt kezelte, illetve kezeli, az ONDCP szerint ugyanis "továbbra is hiányosságokat lehet felfedezni a függetlenség terén és abból a szempontból, hogy a WADA határozottan és hatékonyan tartassa be a kódexében szereplő szabályokat".

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség visszautasította az éles kritikát, azt állítva, hogy a jelentés "több pontatlanságot, félreértést és hamis állítást tartalmaz, amelyek szükségtelen félreértésekhez vezetnek". A szervezet szerint a jelentést egyértelműen a WADA lejáratásának szándékával készítették.

(MTI)