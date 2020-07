Külföld :: 2020. július 2. 17:16 ::

Nem adják ki a Maduro-kormánynak a Londonban őrzött venezuelai aranyat

Reklám





Az angol-walesi felsőbíróság csütörtöki végzésében úgy döntött, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök kormányának "nem adható ki" a Londonban letétbe helyezett venezuelai aranykészlet.

Az egymilliárd dollár értékűre becsült aranyat a Bank of England - a brit jegybank - őrzi, de a Maduro-kormány ellenőrzése alatt álló venezuelai központi bank jogi képviselői megpróbálták elérni a készlet kiadását. A londoni felsőbíróság azonban csütörtökön kihirdetett döntésében elvetette a keresetet, azzal az indokkal, hogy a brit kormány egyértelműen Juan Guaido venezuelai ellenzéki vezetőt ismerte el a dél-amerikai ország államfőjének.

Maduro kormánya szerint az aranyra a koronavírus-járvány elleni küzdelem finanszírozásához lenne szükség. Guaido ugyanakkor hivatalosan kérte, hogy a Bank of England ne adja ki Nicolás Maduro kormányának az aranykészletet. Az ellenzéki vezető szerint ugyanis Maduro valójában "korrupt célokra" használná az aranyat.

A londoni felsőbírósághoz a Bank of England is keresetet nyújtott be a vita jogerős eldöntése végett.

Az eljáró bírói testület csütörtöki végzése szerint a brit kormány Juan Guaidót ismeri el Venezuela alkotmányos ideiglenes elnökének, és ebből értelemszerűen az következik, hogy Nicolás Madurót nem ismeri el venezuelai államfőként. A venezuelai jegybank jogi képviselője fellebbezést jelentett be a döntés ellen. Közölte: a londoni bíróság végzése "nem a valós helyzetet" tükrözi, hiszen Nagy-Britanniának van nagykövete a venezuelai fővárosban, és Venezuelának is Londonban. A jogi képviselő szerint ezt csak úgy lehet értelmezni, hogy a brit kormány Madurót ismeri el Venezuela elnökének.

A Bank of England csaknem 250 milliárd dollár értékű aranyat őriz széfjeiben. Ez a világ második legnagyobb jegybanki aranykészlete a New York-i Federal Reserve után.

(MTI)