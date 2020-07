Külföld :: 2020. július 16. 21:59 ::

Azerbajdzsán nukleáris erőműre mért csapással fenyegeti Örményországot

Azerbajdzsán kiemelt infrastrukturális létesítmények ellen kilátásba helyezett csapásokkal fenyegette meg csütörtökön Örményországot az örmény-azeri határon zajló összecsapások közepette.

A bakui védelmi tárca a nap folyamán figyelmeztetett, hogy a Mingachevir víztározó elleni támadás esetén válaszul csapást mérhetnek az egyik örmény nukleáris erőműre. "Az örmény félnek nem szabad elfeledkeznie arról, hogy a Mecamor atomerőmű elleni precíziós csapás végrehajtására képes korszerű rakétákkal rendelkezünk, ami nagy katasztrófával végződhet Örményország számára" - közölte a tárca szóvivője. A Mingachevir víztározóval kapcsolatban megjegyezte, hogy a stratégiai létesítményt megerősítették, és a térségbe telepített korszerű azeri légvédelemi eszközök képesek meghiúsítani egy ellene indított támadást.

Arcrun Ovanniszján, az örmény védelmi tárca szóvivője bűncselekménynek minősítette a Mecamor atomerőmű ellen kilátásba helyezett rakétatámadásról szóló nyilatkozatot. "Szeretném hangsúlyozni, hogy Örményország hivatalos képviselői sosem beszéltek Azerbajdzsán polgári infrastruktúrájának megtámadásának lehetőségéről. Még házakra sem nyitunk tüzet. Diplomatáink és politikusaink már foglalkoznak a Mecamor atomerőmű elleni lehetséges csapásról szóló nyilatkozattal. Az ilyen bejelentések bűncselekménynek számítanak" - közölte a szóvivő.

Csütörtökön is folytatódtak az összecsapások az örmény-azeri határon, amelynek térségében a helyzet a múlt hétvégén vált a korábbiaknál is sokkal feszültebbé. Vasárnap az azeri védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az örmény hadsereg tüzérsége támadást indított az azeri állások ellen Tovuz megye térségében. A harcoknak több halottjuk volt. Baku szerint a három napja folyó harcokban 11 katonát vesztett, köztük egy tábornokot. Jereván négy halott katonáról és tíz sebesültről számolt be.

A két ország több évtizede konfliktusban áll egymással a zömében örmények lakta Hegyi-Karabah miatt. A térség hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, de az 1994-ben véget ért, véres fegyveres konfliktus eredményeként magukat helyi örményeknek valló szakadárok ellenőrzése alá került, Baku szerint viszont Örményország hadserege is jelen van ott. A szigorúan őrzött frontvonalon időről időre kiújulnak a harcok az azerbajdzsáni hadsereggel, a mostani összecsapás azonban a két ország határa mentén, az enklávétól mintegy 300 kilométerre északabbra történt.

(MTI)