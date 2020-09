Külföld :: 2020. szeptember 26. 17:57 ::

Jew Yorkban kiállítással emlékeznek a meghalt progresszív bírónőre - Brooklynban róla nevezik a városházát és szobrot is kap

Kiállítással tiszteleg egy New York-i múzeum a város múlt héten elhunyt szülötte, a nagy köztisztelet övezte Ruth Bader Ginsburg alkotmánybíró előtt.

A Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg című kiállítás 2021. október 1-től 2022. január 23. között lesz látható a legrégebbi New York-i múzeum és könyvtár, a New-York Historical Society épületében.

A tárlaton fotók, videók és más dokumentumok segítségével mutatják be a liberális alkotmánybíró életét. A tárlatot bemutatják több amerikai nagyvárosban is.

A kiállítással eredetileg Ginsburg bírónő életét akartuk ünnepelni, de most az eredményeire és hagyatékára fogunk emlékezni vele - közölte az 1804-ben alapított intézmény igazgatója, Louise Mirrer.

Az alkotmánybíró 87 évesen, rákbetegségben hunyt el a múlt héten.

A brooklyni születésű alkotmánybíró nagy tiszteletnek örvendett szülővárosában, New Yorkban. Halálának hírére sokan virágokat vittek a brooklyni házhoz, ahol Ginsburg felnőtt, egykori iskoláihoz és több New York-i bírósághoz. Egy művész átmenetileg Ruth Streetre keresztelte át a manhattani 50th Street metrómegállót.

Halála nyomán a bírónőről akarják átnevezni a brooklyni városházát, és szobrot is állítanak neki az egyik negyedben.

Ruth Bader Ginsburgot az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét is betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság épülete bejáratánál ravatalozták fel, majd az amerikai nemzeti lobogóval letakart koporsóját a végső búcsúra pénteken átszállították a Capitolium Szoborcsarnokába.

Az alkotmánybírót a jövő héten temetik el a Washington melletti arlingtoni sírkertben a férje mellé.

(MTI nyomán)