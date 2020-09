Külföld, Elcsatolt részek :: 2020. szeptember 27. 11:35 ::

Zajlanak az önkormányzati választások Romániában és Erdélyben

Kinyitottak a szavazóhelyiségek a Regátban és a Kárpátokon innen, ahol több mint 3100 település, és 41 megye élére választanak vasárnap önkormányzati vezetőket az országban bejelentett lakcímmel rendelkező román és európai uniós állampolgárok.

A hazai választói névjegyzékben szereplő 18 millió 270 ezer polgárt helyi idő szerint 7 és 21 óra (közép-európai 6 és 20 óra) között várják az ország területén berendezett csaknem 19 ezer szavazókörbe.

Mindenütt megválasztják a polgármestert, valamint a települési önkormányzati testület és a megyei tanács tagjait, illetve a megyei tanács elnökét. A választópolgárok tehát mindenhol négy szavazólapot kapnak. Bukarestben is négy szavazólap lesz: mind a hat kerület élére polgármestert és kerületi tanácsot, a főváros élére pedig képviselőtestületet és főpolgármestert is választanak.

Az egyfordulós rendszerben a legtöbb szavazatot összegyűjtő polgármester-jelölt kerül a községháza vagy városháza élére, illetve az ellenfeleinél több szavazatot szerző megyei tanácselnök-jelölt a megyei önkormányzat élére, függetlenül attól, hogy megkapta-e a voksok legalább felét. A helyi és a megyei tanácsokban azok a pártok jutnak képviselethez, amelyek az adott körzetben megszerzik a voksok legalább öt százalékát. Pártkoalíciók esetében a bejutási küszöb magasabb.

Mindenki a személyazonossági iratában szereplő - állandó, vagy ideiglenes - lakhelye szerinti szavazókörben adhatja csak le voksát.

A koronavírus-járvány miatt idén egészségügyi óvintézkedéseket is bevezettek. A szavazókörökben mindenkinek maszkot kell viselnie, legalább egyméteres távolságot kell tartania a teremben tartózkodóktól, ahova egyszerre legfeljebb öt szavazót engednek be. A választóknak önállóan kell behelyezniük személyi igazolványukat a jogosultságukat ellenőrző informatikai rendszer leolvasójába. Érkezéskor és távozáskor is fertőtleníteniük kell a kezüket.

A 45 ezer önkormányzati tisztségre több mint negyedmillió jelölt pályázik, közülük több mint tízezren a magyar pártok színeiben. A helyenként közös jelöltet támogató, másutt egymással is rivalizáló magyar pártok abban egyetértenek, hogy fontos elmenni szavazni, mert a magyarság részvételi arányán múlik a közösségi képviselet ereje és hatékonysága.

A román és magyar pártok vezető politikusai is attól tartanak, hogy a járványhelyzet elijeszti a választókat a részvételtől, ezért arról igyekeznek meggyőzni híveiket, hogy a szavazás nem veszélyesebb egy kenyérvásárlásnál.

Tucatnyi nagyvárosban készül exit poll, ezeket a szavazókörök zárásakor azonnal ismertetik a hírtelevíziók, a hivatalos eredményeket azonban várhatóan csak hétfőn teszik közzé a választási bizottságok.

Frissítés: A magyarokat nem mozgatja meg túlságosan a szavazás

A négy évvel korábbinál alacsonyabb részvétellel kezdődtek vasárnap Romániában és Erdélyben az önkormányzati választások, a jelentős magyar közösségek által lakott megyékben pedig az országos átlagnál is kisebb volt a szavazók aránya.

Tíz óráig országosan a választásra jogosultak 7,6 százaléka adta le szavazatát, míg 2016-ban a részvétel megközelítette a 8 százalékot.

Háromszék, Csík és Udvarhely a sereghajtók

A részvételt tekintve "Románia" két magyar többségű megyéje a sereghajtó: Kovászna és Hargita megyében az első három órában a jogosultak alig 5 százaléka járult az urnákhoz.

A Maros megyei részvétel 6,7 százalékos volt. Ez elmarad az országos átlagtól, de néhány tizeddel meghaladja a négy évvel korábbi arányt. Az erdélyi megyék közül csak Biharban haladta meg a részvétel az országos átlagot: itt a jogosultak 8,2 százaléka szavazott a reggeli órákban.

A legnagyobb szavazási hajlandóságot Romániában, Olt és Giurgiu megyében mérték: a névjegyzékben szereplők több mint 11 százaléka már leadta voksát.

A legutóbbi, 2016-os önkormányzati választásokon a nap folyamán végig Bukarestben volt a legalacsonyabb az urnákhoz járuló szavazók aránya. A fővárosban most valamivel nagyobb az érdeklődés, délelőtt 10 óráig a jogosultak 6,1 százaléka szavazott.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések miatt sorok alakultak ki a szavazókörök előtt. A szavazóhelyiségekben egyszerre legfeljebb öt választó tartózkodhat, ezért az embereknek többnyire épületen kívül, egymástól biztonságos távolságot tartva kell várakozniuk.

Orban sorban állt

Ludovic Orban miniszterelnök mintegy fél órát állt sorban Bukarestben, hogy leadhassa voksát, de azt mondta: felkészült rá, hogy szükség esetén ennél is többet várjon. Kifejezte reményét, hogy a részvétel a járványhelyzet ellenére meghaladja a nap végéig a négy évvel ezelőttit. A romániai és erdélyi önkormányzati választások történetében 2016-ban volt a legnagyobb az érdektelenség, akkor a jogosultak alig 48,4 százaléka járult az urnákhoz.

Komolyabb rendellenességről az első órákban nem érkezett jelentés, a belügyminisztérium szóvivője azonban vasárnapi délelőtti sajtóértekezletén arra hívta fel a választók figyelmét, hogy ezer lejes (75 ezer forint) bírságot kockáztat az, aki lefényképezi vagy lefilmezi szavazatát.

A hatóságok továbbra is igyekeznek megnyugtatni az embereket, hogy az egészségügyi óvintézkedések betartásával a szavazás nem növeli a fertőzés kockázatát.

A szavazókörök mindenütt 20 óráig (román idő szerint 21 óráig) tartanak nyitva.

