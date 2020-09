Külföld :: 2020. szeptember 29. 22:18 ::

Moszkvát és Minszket bírálta a német külügyminiszter az ENSZ-közgyűlésben

Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megmérgezése "probléma az egész nemzetközi közösség számára" - jelentette ki Heiko Maas német külügyminiszter beszédében, amelyet kedden mondott el az ENSZ-közgyűlés általános vitáján a dpa német hírügynökség előzetes közlése szerint.

Maas elítélte a támadást mint a vegyi fegyverekre vonatkozó tilalom megsértését. "Felszólítom Oroszországot, hogy tegyen többet az ügy kivizsgálása érdekében. Egy olyan esetnek, mint ez, következményekkel kell járnia" - jelentette ki a német diplomácia vezetője, hozzátéve: az Európai Unió fenntartja magának a jogot arra, hogy szankciókat vezessen be. Maas megköszönte Németország nemzetközi partnereinek "egyértelmű támogatásukat".

A német külügyminiszter videoüzenetében bírálta a nemrég hatodik elnöki tisztségére beiktatott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt is, akit az EU nem ismer el, arra hivatkozva, hogy az augusztusi fehéroroszországi elnökválasztások nem voltak "sem szabadok, sem tisztességesek". "Ennek is következményekkel kell járnia, ha valóban komolyan állunk hozzá értékeinkhez és nemzetközi megállapodásainkhoz" - jelentette ki Maas, hozzátéve: az EU lehetséges büntetőintézkedéseket fontolgat ezzel az üggyel kapcsolatban is.

Maas beszédében ezenkívül óva intett a líbiai háborúba való beavatkozástól. A német kormány és az ENSZ újabb Líbia-csúcsot tervez, amelyet a tervek szerint október 5-én tartanának videokonferencia keretében.

(MTI)