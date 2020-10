Külföld :: 2020. október 2. 11:20 ::

Hegyi-Karabah: az arcvonal teljes hosszában dúlnak a harcok

Reklám





Az arcvonal teljes hosszában dúlnak a harcok a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban pénteken.

Az örmény védelmi minisztérium arról számolt be, hogy Arcah Örmény Autonóm Terület (az enkláve örmény neve) helyi erőinek légvédelme lelőtt egy azeri harci gépet és egy drónt.

Susan Sztyepanján, a tárca szóvivője közösségi oldalán azt írta, hogy az eset helyi idő szerint 7 óra 55 perckor történt a terület északkeleti részében. Hozzátette, hogy az arcvonal teljes hosszában folytatódnak az összecsapások. Az azeri erőknek a front különböző pontjain történt áttörési kísérleteit sikerült megakadályozni.

Előző nap a szakadár Hegyi-Karabah hadserege arról számolt be, hogy lelőtt három azerbajdzsáni repülőgépet, két helikoptert és hat drónt. Az azerbajdzsáni védelmi minisztérium álhírnek nevezte az örmény tájékoztatást, azt állítva, hogy repülőgépeik nem is szálltak fel.

A bakui védelmi minisztérium is arról tájékoztatott pénteken, hogy egész éjszaka és reggel is folytatódtak a karabahi harcok, és az azeri erők ellenőrzésük alá vontak számos magaslatot. Elfoglalták a Madagiz környékét uraló magaslatokat, és sikerült előrenyomulniuk Celebrayil és Füzuli irányába. Jelentős emberi veszteségeket okoztak a hegyi-karabahi erőknek, de öt páncélozott katonai gépkocsit, továbbá három páncélozott csapatszállító járművet is megsemmisítettek.

(MTI)