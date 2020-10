Külföld :: 2020. október 5. 11:24 ::

Új-Zéland: ahol a magzat a születés pillanatáig meggyilkolható, a buziság gyógyítása pedig bűncselekmény lesz

Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök balközép kormánya hétfőn azt ígérte, hogy betiltja a szexuális orientáció megváltoztatására irányuló, úgynevezett konverziós terápiát, ha nyer az október 17-i parlamenti választáson.

Az LMBTQP-közösség tagjait gyógyítani kívánó kezelésnek pedig Új-Zélandon is vannak támogatói.

Tamati Coffey munkáspárti képviselő elmondta: egy friss közvélemény-kutatás szerint hatból egy ember találkozott már olyan pszichiátriai, pszichológiai és tanácsadói kísérletekkel, amelyek a szexuális orientáció megváltoztatására irányultak (ha mindezt a korszellemnek megfelelő, buziság felé terelésre értené, akkor igaza is lenne - a szerk.).



Tamati Coffey (j) "párjával" (kép: Zimbio)

"A helyreállító terápiát komoly mentális egészségi problémákkal hozták összefüggésbe, úgymint depresszió, szorongás és öngyilkos gondolatok, ezért a Munkáspárt újraválasztása esetén betiltja" - írta közleményében Coffey. "Ez egy káros gyakorlat, és nincs helye egy olyan befogadó és modern országban, amilyen a miénk" - tette hozzá.

Szakértők szerint Ardern koalíciós kormányának jó esélye van rá, hogy újból nyerjen a választáson. A Munkáspárt a Zöld Párttal és a nacionalista Új-Zéland az Első párttal alkot politikai szövetséget.



Tamati Coffey, Tim Smith és "gyermekük", Tūtānekai Smith-Coffey (kép: stuff.co.nz)

A miniszterelnök asszony korábban is felvetette már a konverziós terápia betiltását. Bár Ardernt mormonként nevelték, elhagyta a közösséget, mert túl konzervatívnak tartotta az LMBTQP-közösségről vallott nézeteit. A kormányfőnek több buzi barátja is van.



Jacinda Ardern progresszív új-zélandi miniszterelnök asszony muszlimölelgetés közben

A helyreállító terápiát már számos amerikai államban, köztük Kaliforniában, Coloradóban, New Yorkban és Washingtonban is betiltották. "A konverziós módszert sokszor vallásos közösségek konzervatív tagjai alkalmazzák. A kezelésnek akár a hipnózis és az elektrosokk is része lehet" - riogat a buzipropagandistává züllött MTI. Kanadában ebben a hónapban újból beterjesztettek egy törvényjavaslatot, amely büntethetővé tenné a helyreállító terápiát.

(MTI nyomán)

