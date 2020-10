Múlt héten csütörtök éjjel törtek be a párizsi étterembe, azonban egyelőre nem sikerült a helyi rendőrségnek elkapnia a tetteseket.

A vandálok betörték az ablakokat, felborították a bútorokat, a falakra horogkereszteket és zsidó ellenes szlogeneket fújtak – számolt be a The Times of Israel.