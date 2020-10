Külföld :: 2020. október 21. 19:44 ::

Van egy kis káosz Lagosban

Nem tartották be szerdán az előző nap bevezetett kijárási tilalmat Lagosban, és továbbra is az utcákon maradtak azok a nigériai tüntetők, akik már több mint két hete tiltakoznak rendőri brutalitás ellen. A rendőrség lőfegyvert is használt ellenük, de hivatalos közlés szerint haláleset nem történt. Szemtanúk ugyanakkor azt állították, hogy 12 embert megöltek a rendfenntartók.

Nigéria legnagyobb városában, a 14 milliós Lagosban szerdán többfelé lövések hallatszottak, egyebek közt a nemzetközi repülőtérre vezető úton, egy buszpályaudvaron és egy televízió székházánál. A demonstrálók barikádokat emeltek egy bevásárlóközpont előtt. Lagos központjában több helyen füst gomolygott.

A rendfenntartók szerdán is használtak lőfegyvert, ahogy már kedd este, tüntetőkre lőttek, súlyos sérüléseket okozva nekik.

Babajide Sanwo-Olu, Lagos állam kormányzója a közszolgálati televízióban azt mondta, hogy haláleset nem történt. Ezzel tagadta szemtanúk korábbi állításait, melyek szerint 12 tüntetőt megöltek. A kormányzó elmondta, hogy három lagosi kórházban 25 sérültet látogatott meg, akik közül ketten intenzív osztályon fekszenek, a többiek könnyebben sebesültek.

Más nigériai városokban is voltak szerdán demonstrációk, köztük a fővárosban, Abujában is.

A rendőri brutalitás elleni országos tüntetések több mint két hete tartanak Nigériában. A tiltakozások azután kezdődtek, hogy egy olyan videofelvétel vált közismertté, amelyen a rendőrség rablások elleni különleges osztagának (SARS) tagjai összevertek - egyes értesülések szerint megöltek - egy embert. Válaszul a kormány bejelentette, hogy feloszlatja a SARS-ot, amely az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet szerint számos kínzásért és gyilkosságért felelős. A tüntetők a kormányzás elszámoltathatóságát, az emberi jogok védelmét és a korrupció megszüntetését követelik Afrika legnépesebb, 196 milliós országában.

