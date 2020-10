Külföld :: 2020. október 26. 19:28 ::

Az olasz kormányfő bírálta Erdogan Macron ellen intézett szavait

Bírálta hétfőn Giuseppe Conte olasz miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnöknek azt a kijelentését, amely szerint Emmanuel Macron francia államfőnek "pszichológiai segítségre van szüksége", amiért bírálta a radikális iszlamistákat.

"Az Erdogan elnök által Macronnak intézett megjegyzések elfogadhatatlanok. A személyes kirohanások nem járulnak hozzá ahhoz a pozitív viszonyhoz, amelyet az Európai Unió akar fenntartani Törökországgal, hanem ellenkezőleg, meghiúsítják a megoldásokat. Teljes mértékben szolidárisak vagyunk Emmanuel Macron elnökkel" - írta Conte francia nyelven a közösségi oldalakon.

Erdogan "mentális terápiát" javasolt Macronnak azok miatt az intézkedések miatt, amelyeket a francia államfő hozott az iszlám fundamentalizmussal szemben Franciaországban azután, hogy nemrég lefejeztek egy tanárt, aki Mohamed-karikatúrákat mutatott be egy órán. A török elnök kijelentései után Franciaország hazarendelte ankarai nagykövetét.

Contén kívül szintén szolidaritását fejezték ki Macronnal Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Mark Rutte holland miniszterelnök, valamint Sebastian Kurz osztrák kancellár is, akik szintén elfogadhatatlannak minősítették Erdogan szavait. "Elítélem Erdogan elnök sértő megjegyzéseit Macron elnökkel szemben" - írta Kurz hétfőn a Twitteren. Az osztrák kancellár szerint Erdogan szavai "ismét rámutatnak arra, hogy Törökország távolodik az EU-tól, és közös értékeinktől".

Erdogan kijelentését elítélte a német kormány is. Steffen Seibert kormányszóvivő tájékoztatóján kiemelte, hogy a török államfő "becsmérlő és teljességgel elfogadhatatlan" kijelentést tett a francia elnökről. Heiko Maas német külügyminiszter is elítélte a török elnök Emmanuel Macronról szóló kijelentését. Recep Tayyip Erdogan megszólalása "újabb mélypont", amelyet látva nagyon is érthető, hogy a francia kormány hazarendelte ankarai nagykövetét - mondta.

