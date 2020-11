Külföld :: 2020. november 8. 15:37 ::

Netanjáhu csak 12 órás késéssel gratulált Biden választási győzelméhez

Donald Trump még a veje, Jared Kushner tanácsára sem volt hajlandó beismerni a választási vereségét, míg jó barátja, Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök csak 12 órás késéssel határozta el magát, hogy gratuláljon Joe Bidennek. Mahmúd ’Abbász palesztin elnök üdvözletében az együttműködést reméli az új amerikai kormányzattól. Áhmád Tibi izraeli palesztin politikus a „trumpizmus és a bibizmus közti szimbiózisra” hívja föl a figyelmet. A választásokon alulmaradt amerikai elnök által elrendelt gazdasági szankciókat alaposan megszenvedett Irán Trump téves politikájának átértékelését kéri az új amerikai kormányzattól – írja a Jiszráél Há-Jom hírportál, a WAFA Palesztin Hírügynökség, a Má’áriv című lap és a parstoday.com hírportál.

Donald Trump MAGA-sipkával a fején (Make America Great Again) Virginiában önfeledten golfozott, amikor közölték vele, hogy Joe Biden győzött. A helyszínen tartózkodó újságírók észrevették, hogy a máskor mindig dölyfösnek mutatkozó Trump arcára ezúttal ráfagyott a mosoly. A CNN szerint a Biden győzelméről szóló hírek hallatán a főtanácsadója és veje, Jared Kushner arra kérte az elnököt, hogy ismerje el a vereségét, ám Trump erre nem volt hajlandó. Akárcsak a múltban, más ügyekben, Trump most is beindítja a környezetében levő számos zsidó ügyvédet, akik igyekeznek majd bebizonyítani, hogy Biden csalt a választások folyamán.



Donald Trump golfozás közben értesült Joe Biden győzelméről (fotó: AFP)

Bibi csak 12 órás késéssel gratulált Joe Bidennek

Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök, akit Donald Trump elnöki ciklusa folyamán – legtöbbször a nemzetközi jognak és az ENSZ-határozatoknak is fittyet hányva – egészen elképesztő juttatásokkal ajándékozott meg, csak ma reggel, 12 órás késéssel gratulált Joe Bidennek a választási győzelméhez:

Gratulálok Joe Bidennek és Kamala Harrisnek. Joe, mi közel 40 éve ápolunk egymással hosszú ideje tartó és meleg személyes kapcsolatot, s önt Izrael jó barátjának ismertem meg. Remélem, hogy mindkettőjükkel együttműködhetek, s még inkább megerősíthetjük az Amerikai Egyesült Államok és Izrael közti különleges szövetséget.

Némi kivárás után Netanjáhun kívül gratulált Joe Bidennek még Ruvi Rivlin izraeli államelnök, Gábi Áskenázi belügyminiszter és Beni Ganz hadügyminiszter, csereminiszterelnök is.

A palesztinok reménykednek a változásban

A palesztinok természetesen örülnek a Trump választási vereségéről érkező híreknek, s erre az örömre meg is van minden okuk. A Palesztin Nemzeti Hatóság és az utca egyszerű embere ugyanis nem felejtette el a most leköszönő elnöknek, hogy Tel-Avivból átköltöztette az amerikai nagykövetséget a megszállt, bekebelezett Kelet-Jeruzsálemet is magában foglaló egyesített Jeruzsálembe, miközben más országokat is hasonló lépésre ösztönzött. Amiképpen igen fájó pont volt a palesztinok számára a Trump által cinikus módon „az évszázad üzletének” elnevezett, a zsidó tanácsadói által kidolgozott legutóbbi izraeli-palesztin elrendezési terv, amelynek értelmében a megszállt Ciszjordánia területének jelentős részét Izrael bekebelezné, s ezzel gyakorlatilag megvalósíthatatlanná válna a palesztin állam megalakítása. Trump legutóbbi húzása pedig az volt, hogy gazdasági vagy biztonsági ígérgetéssel, ráhatással igyekezett minél több arab országot rákényszeríteni a békekötésre Izraellel.



Donald Trump nyilatkozata arról, hogy a Golán-fennsík Izrael része (fotó: Reuters)

Mahmúd ’Abbász palesztin elnök a Rámalláhban levő hivatalából ma reggel küldött gratuláló üdvözletet Joe Bidennek: „Üdvözlöm Joe Biden megválasztott elnököt, gratulálok a győzelméhez, s ahhoz, hogy a közeljövőben az Amerikai Egyesült Államok elnöke lesz. Várom az együttműködést a megválasztott elnökkel és kormányzatával”.

A trumpizmus és a bibizmus közti szimbiózis

A palesztinok tehát nem rejtették véka alá, hogy várják Trump bukását, ami most be is következett. Áhmád Tibi, az izraeli parlamentben helyet foglaló Közös Lista nevű palesztin frakció vezetője ma reggel a 103FM izraeli rádiónak nyilatkozva a többi között kijelentette: „Remélem, hogy az amerikaiak újranyitják a konzulátusukat Jeruzsálemben (a nagykövetséget pedig visszaköltöztetik Tel-Avivba – H. J.). Trump nélkül mától a világ jóval épeszűbb és kevésbé hallucináló. A palesztin nép soha nem állította azt, hogy Joe Biden az álmai lovagja lenne. Biden ettől távol van, de úgy vélem, hogy a washingtoni kormányzat és a Palesztin Nemzeti Hatóság közti párbeszéd nemsokára újraindul. A leendő alelnök asszony (Kamala Harris – H. J.) azt mondta, hogy mindketten támogatják a kétállamos megoldást, s Washingtonban pedig újranyitják a PFSZ Trump által bezáratott követségét”, nyilatkozta Áhmád Tibi.



Áhmád Tibi a palesztin Közös Lista frakcióvezetője (fotó: TPS)

A rádióriporter azt is megkérdezte Áhmád Tibitől, hogy valamelyik ismert palesztin politikus folytatott-e megbeszélést (a szélsőségesen cionista zsidó – H. J.) David Friedmannal, Amerika Izraelben akkreditált nagykövetével. „Nem ismerek olyan palesztin mazochistát, aki vele hajlandó lenne találkozni”, válaszolta Áhmád Tibi, majd hozzátette: „Sajnálom, hogy a főtárgyalónk, Száeb ’Árikát jelenleg kómában, lélegeztetőgépen van, s ezért nem láthatja Trump lelépését. ’Árikát ugyanis harcolt ez ellen a kormányzat és a trumpizmus ellen, s ezért mondom, hogy sajnos nem lehet tanúja a bukásának”. „A trumpizmus és a bibizmus között szimbiózis van, s ezért kétségtelen, hogy Trump távozása valamilyen módon meggyengíti majd Binjámin Netanjáhu helyzetét, korlátlan és megkérdőjelezhetetlen tekintélyét a Fehér Házban”, mondta Áhmád Tibi vezető palesztin politikus.

Irán Washington gazdasági terrorizmusának végét reméli

’Áli Hámenei, Irán legfelsőbb vezetője – Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnökkel ellentétben – nem sajnálkozik amiatt, hogy Donald Trump távozik a Fehér Házból. Amerikában még be sem fejeződött a szavazatszámlálás, amikor az iráni vezető a következő bejegyzést írta a Twitter-fiókjában:

Az Egyesült Államokban a választások során kialakult helyzet a saját maguk megítélése szerint is döbbenetes, s ez a folyamat jól példázza az Amerikai Egyesült Államok csúf liberális demokráciáját. Függetlenül a választások kimenetelétől egy valami már most teljesen világos: az Egyesült Államok teljes politikai, polgári és erkölcsi hanyatlása.



Áli Hámenei, Irán legfelsőbb vezetője (fotó: Reuters)

Hászán Roháni iráni elnök még tegnap délután kijelentette: reményei szerint az új amerikai kormányzat levonja a tanulságot abból, hogy az iráni nemzet miképp veszi föl a küzdelmet Washington gazdasági terrorizmusával. Roháni egyben fölszólította az új amerikai vezetést, hogy értékelje át elődje Irán-ellenes politikáját, tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, s ismét kötelezze el magát a nemzetközi egyezmények betartására.



Áli Hámenei twitteres vélekedése az amerikai választásokról

H. J. – Kuruc.info

