2020. november 10. 20:47

Totális elmebaj: azért kellett lemondania az angol futballszövetség elnökének, mert nem tettette színvaknak magát

Alig néhány órával azt követően, hogy egy parlamenti bizottságnak adott válaszában a játékosok bőrszínére tett "sértő megjegyzést", lemondott posztjáról Greg Clarke, az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) elnöke.

A 63 éves sportvezetőt széles körben kritizálták azt követően, hogy a digitális-, kulturális-, média- és sportbizottságnak adott válaszai "több alkalommal sem voltak odaillők".

"Megerősítjük, hogy Greg Clarke lemondott az elnöki tisztségről" - jelentette az FA honlapja kedden este, hozzátéve, hogy az új vezető megválasztásáig Peter McCormick irányítja a szervezetet.

Clarke, aki korábban a Leicester City elnöke volt, 2016 óta töltötte be az FA legmagasabb pozícióját. Mostani válaszaiban az afrikai, illetve ázsiai származású labdarúgókra eltérő bőrszínűként (coloured) hivatkozott. (Akkor tiltsák be a BLM-et is, hiszen fekete életekről beszélnek... - a szerk.)



Színes? Ugyan már, semmi különbség nincs köztük...

A sportvezető, aki a történtekért elnézést kért, a járvány pénzügyi hatásaival kapcsolatos megbeszélés miatt látogatott az angol parlamentbe.

(MTI nyomán)