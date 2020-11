Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2020. november 15. 17:34 ::

A sikertelen németországi migránsbeilleszkedés legutóbbi példái a sajtó tükrében

Lefejezéssel fenyegette meg tanárnőjét egy 11 éves muszlim kisdiák Berlinben, miközben a főváros Mahrzan nevű kerületében átadtak egy vadonatúj, összkomfortos, padlófűtéses lakóegységekből álló migránsszállót, ahová a napokban költözik be 431 „menekült”. Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf kerületének egyik általános iskolájában egy 13 éves, minden bizonnyal migránsgyerek előbb ököllel arcon ütötte az igazgatónőt, majd ütötte és rugdosta a kiérkező rendőröket. A koronavírus-járvány kellős közepén újabb 117 migráns, köztük 21 súlyosan beteg gyermek érkezett Németországba azokról a görög szigetekről, ahol maguk a migránsok szándékosan felgyújtották a táboraikat. A szegény muszlim migránsgyerekek vallásilag tisztátalanná válnak, megfertőződnek, amikor hitetlen tanáraik egykori keresztény kolostorban berendezett múzeumba viszik őket.



A Christian Morgenstern Általános Iskola Berlin-Spandauban (fotó: Ralf Günther)

Lefejezéssel fenyegette tanárnőjét egy 11 éves migránsgyerek

A Berlin Spandau nevű városrészében működő Christian Morgenstern Általános Iskola egyik tanárnője felhívta a tanulók figyelmét: következményekkel járhat az, ha a szüleik nem jelennek meg a szülői értekezleten, amelyen lehetne foglalkozni a felmerült problémákkal. A közlésre egy 11 éves muszlim kisdiák megfenyegette a tanárnőt: „Ha ez tényleg megtörténik, én is ugyanazt teszem veled, amit az a bizonyos fiatalember tett a tanárral Párizsban”.

Mint ismeretes, Franciaországban egy Samual Paty nevű középiskolai történelemtanár október közepén, az órán a szólásszabadság illusztrálására felmutatott egy Mohamed-karikatúrát. Egy hétre rá egy 18 éves csecsen férfi lefejezte a történelemtanárt – írja a Berliner Zeitung.

A fenti hír olvastán az emberben felmerül a kérdés, vajon milyen nevelést kaphat az apjától a tanárnőjét lefejezéssel megfenyegető kisdiák. De nem csak a keresztényellenesség, hanem a nőkkel szembeni tiszteletlen magatartásnak is köze lehet az ilyen viselkedéshez. Valószínűleg azt is gondolhatta magában: Hogy jön ahhoz egy nőszemély – még ha tanárnő is -, hogy muszlim fiúknak bármit is mondani merjen.



Az új „menekültotthon” Berlin Marzahn kerületében (fotó: Markus Wächter)

Padlófűtéses lakások „menekülteknek”

Berlin Marzahn kerületében, a Murtzaner Ring 68. szám alatt új migránsszállást adtak át. Az építmény mindegyik lakása fürdőszobával, konyhával és padlófűtéssel rendelkezik – tette közzé a Berliner Zeitung. Ez már a második ilyen migránsszállás azzal a különbséggel, hogy az elsőben csupán közös tisztálkodási és étkezési helységek álltak rendelkezésre. A hamarosan ide beköltöző 431 „menekültnek” azonban már több magánélete lesz. A lakások ugyanis kompletten be vannak rendezve – a konyhabútortól kezdve az ágyakig. A lakások között van ötszobás is nagyobb lélekszámú családoknak. A földszinti lakásokban az akadálymentes közlekedés is biztosítva van arra az esetre, ha a lakók között háborús sebesült is lenne. Az új berlini migránsotthon 27 millió eurós költséggel épült, s a kivitelező 80 éves garanciát vállal – írja a Berliner Zeitung.

A 80 éves garanciavállalás azért elgondolkodtató, mert attól függ, hogy kik fogják lakni. Németországban olyan esetekről is gyakran hallunk, hogy ezeket az ingyen lakásokat egy-két év alatt leamortizálják a más higiéniához, rendhez szokott jövevények. (Magyarországon is ismert a jelenség, hogy bizonyos ottani kisebbség komfortérzését „padlófűtéssel” biztosítja – a szerk.). Az ilyen „menekültek” után teljes tatarozást, felújítást kell végrehajtani, amit persze a németek végeznek el.



Egy Willkommensklasse (migránsgyerekeket szívélyesen fogadó osztály) Berlin-Charlottenburgban. A fotó illusztráció (fotó: Bernd Wähner)

Ököllel arcon ütötte az igazgatónőt, majd a rendőröket rugdosta

Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf kerületének egyik iskolájában november 10-én délben egy 13 éves, különösen agresszív tanuló sértegetett egy szociális munkást, majd a házmestert is. Később azzal fenyegetőzött, hogy késsel fog visszatérni, s a tanulótársait meg az alkalmazottakat is megrendszabályozza. A fenyegetőző diákot fel akarták tartóztatni, mire ököllel arcon ütötte az iskola igazgatónőjét.

Közben a helyszínre érkeztek a kihívott rendőrök is, akiket szintén sértegetett. Amikor le akarták fogni a dühöngőt, a fiatal ütlegelni és rugdalni kezdte a rendőröket. Végül aztán megbilincselték, majd a gyermekeket és fiatalkorúakat ellátó pszichiátriai intézetbe szállították – írja a Berliner Zeitung.

Az erőszakos, dühöngő diák származását a hírt közlő Berliner Zeitung szokás szerint „szemérmesen” eltitkolta. De ha nem írják meg azonnal, hogy német tettesről van szó, akkor biztosan migránsgyermekről van szó.



A görög Leszbosz- és Híosz-szigetről „kísérő nélküli fiatalkorú” migránsok érkeznek a hannoveri repülőtérre 2020 áprilisában (fotó: Ronny Hartmann)

Hannoverbe újabb szállítmány érkezett

Az Epoch Times arról számol be , hogy Görögországból szerdán újabb 117 migráns érkezett Hannoverbe. Ezúttal 18 család, illetve 42, úgynevezett „kísérő nélküli kiskorú” (!) landolt Hannoverben. A családostul érkezett 43 gyermek közül 21 súlyos betegen érkezett. A szövetségi belügyminisztérium közlése szerint az idén áprilistól mostanáig a görögországi migránstáborokból a németek már 1 192 „menekültet” hoztak az országba, akiket a különböző szövetségi tartományokban osztanak el.

Fel kell tennünk a kérdést: kinek a döntése volt ez? Megkérdezték a népet arról, hogy hozzájárul-e ehhez? Az idézett újságcikk azzal kezdődik, hogy további 117 migránst hoztak be repülővel. Az „újabb” (weitere) jelző azt jelenti, hogy nem ez az első szállítmány. Azt is olvashatjuk, hogy a szülőkkel érkező 43 gyerek közül 21-en súlyos betegek. Nagyon sajnáljuk őket, de nem miattunk lettek betegek. A kórházakat támogatni, újakat felépíteni nem inkább ott kellene, ahol a betegségeket megkapták? Pont akkor kell idehozni ezeket a szerencsétlen gyerekeket, amikor Németországban dühöng a vírusjárvány, és az egészségügyi dolgozók már elérkeztek a teljesítőképességük határára? Ami még ennél is felháborítóbb: az újabb migránsszállítmányról nem a hazai sajtóból, hanem a kínai irányítású, New York-i székhelyű nemzetközi sajtóból kell értesülnünk.



A múzeummá átalakított egykori karmelita kolostor épülete Frankfurt belvárosában (fotó: Uwe Dettmar)

Múzeumnak használt keresztény kolostorban is tisztátalanná válhat a muszlim gyermek

A journalistenwatch.com.de hírportálról arról értesülhetünk , hogy Majna-Frankfurt Griesheim nevű városrésze a muszlimok évek óta zajló odaköltözése miatt komoly szociális gondokkal küzd. A városrészben uralkodó áldatlan állapotok előrevetítik azt, hogy a közeljövőben másutt is hová vezethet a felelőtlen migránspolitika. A hírportál példát is említ az áldatlan állapotok érzékeltetésére. Az egyik griesheimi migránsgyerekekkel fertőzött általános iskola diákjait elvitték a régészeti múzeumba. Másnap több muszlim anyuka panaszkodott, hogy a múzeumi látogatás után a gyerekeiket a szigorú vallási rituálé szerint meg kellett mosdatniuk. Az ok, hogy a régészeti múzeum egy valamikori karmelita kolostorban van, s ettől váltak tisztátalanná az igazhívő muszlim gyerekek…

Hogy meg ne sértsék a más vallású gyerekek érzékenységét, illetve az úgynevezett polkorrektség nevében Németországban már jó ideje leszedették az osztálytermek faláról a keresztet, s a német diákok sem étkezhetnek úgy, mint valamikor. Magyarán, a sertéshús ki van zárva az étrendből. A muszlim lányok pedig vagy nem mennek kötelező úszótanfolyamra, vagy csak külön, és akkor is állig felöltözve. Most meg odajutottunk, hogy a már használaton kívüli keresztény egyházi épületek levegője is zavarja őket, mintha azok fertőznének.

Georg Albrecht

