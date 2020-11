Külföld :: 2020. november 20. 17:22 ::

Akcióterv a fehér faj ellen

Éppenséggel a faji jelzőt nem mi hoztuk be, hanem maguk az akcióterv készítői. Ugyanis egészen konkrétan így, „faji akcióterv” megnevezéssel fogják meghatározni a londoni rendőrségnél, hogy hány fehér bőrű rendőr szolgálhat.

Az újonnan felszerelt londoni rendőrök legfeljebb 60 százaléka lehet fehér egy most elfogadott direktíva értelmében, a maradék 40 százaléknak más etnikai csoportokból kell kikerülnie – közölte a Magyar Nemzet. Karácsony Gergely példaképe, Sadiq Khan, London pakisztáni származású muszlim polgármestere, valamint a helyi rendőrség (Metropolitan Police) kötötte meg ezt a csodálatos tervet.

Az akciótervben eredetileg az szerepelt, hogy a rendőrséghez újonnan felvettek tizenkilenc százaléka kerüljön ki etnikai kisebbségekből, ezt azonban negyven százalékra módosították, 2022-es határidővel.

- Úgy gondolom, hogy Londonnak és a londoniaknak az a jó, ha a rendőri szolgálatuk őket tükrözi - áradozott a hír hallatán Cressida Dick, a fővárosi rendőrkapitányság első női biztosa.

- Azt szeretném, hogy a fekete bőrű lakosság megbízzon a fővárosi rendőrségben – ezt pedig már megint a muszlim polgármester nyilatkozta a Huffington Postnak.

A Sadiq Khan fehérellenes akciótervének kidolgozásához elvégzett kutatásból kiderül: a négereket vezetés közben hatszor nagyobb valószínűséggel állítják meg, mint a fehéreket. Ezt a rendőrség teljesen érthető módon azzal magyarázza, hogy az erőszakos bűncselekmények, különösen a késes támadások megakadályozása a céljuk.



Igazán rasszista dolog a rendőrök részéről, hogy megállítják… (fotó: CNN)

Ugyanis 2008 és 2018 között ötször nagyobb valószínűséggel emeltek vádat négerek ellen késes támadások miatt, és az áldozatok között is ők voltak felülreprezentálva. A 2020-as angliai adatok szerint a börtönpopuláció 27 százalékát, vagyis több mint negyedét a különböző etnikai kisebbségek teszik ki, miközben a népességen belüli arányuk mindössze 13 százalék.

Tehát itt tartunk, most már nem is leplezik, nyíltan faji alapra helyezték azt, amit eddig is tudtunk. Csakhogy ez úgy működik, mint a lejtőn meginduló, fékezni képtelen vonat. Egyre többet akarnak. Most még 60%-ban maximalizálják a fehér rendőrök számát, majd egyre kevesebb lesz kívánatos, nyilván a „békés együttélés és a sokszínűség” jegyében. Ebbe a sokszínűségbe valahogy a színskála valamennyi árnyalata belefér, csak éppen a fehér nem akaródzik.

Ennyiből legalább őszinte az akcióterv, nem csomagolta mézes-mázas politikai köntösbe, nyíltan megvallotta faji indítékait. Ennél már csak az volna egyenesebb, ha a címben foglalt, fehérfaj-ellenes akciótervnek keresztelnék el.

Minő fájdalom lehet a hazai balliberálisoknak, hogy nekik nincs miből „meríteniük”, hazánkban nincs annyi arab és néger, bár, ha jobban belegondolunk, ennek nyomán akár még elő is állhatnának egy olyan ötlettel, hogy teszem azt, Borsodban maximalizálják a magyar rendőrök számát 60%-ban, a többi legyen cigány. Milyen jó is lenne…

Lantos János – Kuruc.info