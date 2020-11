Külföld :: 2020. november 21. 19:29 ::

Lavrov: az orosz és az azeri álláspont teljesen egybeesik

A jereváni tárgyalások után Bakuban folytatódott szombaton a magas szintű orosz állami küldöttség hivatalos látogatása, melynek végeztével Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország és Azerbajdzsán álláspontja a hegyi-karabahi etnikum- és vallásközi béke helyreállításának feltételeiről teljesen egybeesik.

A külügyminiszteren kívül az orosz küldöttségben jelen volt Szergej Sojgu védelmi miniszter, Alekszej Overcsuk és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettesek, Mihail Murasko egészségügyi miniszter, Jevgenyij Zinyicsev, a rendkívüli helyzetek minisztere és Anna Popova tisztifőorvos, a fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője.

Lavrov szerint a tárgyalásokon a felek konkrét célkitűzések egész sorát vitatták meg, amelyek elősegítik a hegyi-karabahi béke megteremtését, és amelyeket, mint mondta, "Oroszország Azerbajdzsánnal és Örményországgal közösen fog megvalósítani".

Ilham Aliyev azeri elnök reményét fejezte ki, hogy az Örményországgal való kapcsolatok normalizálására vonatkozó tervek megvalósulása új helyzetet teremthet a régióban, és a két szemben álló ország és szomszédaik mellett az egész világot biztonságosabbá teheti.

Szergej Sojgu, miután tárgyalt az azeri elnökkel és Zakir Hasanov védelmi miniszterrel, meggyőződésének adott hangot, hogy a Hegyi-Karabahban életbe lépett tűzszünetet a jövőben is be fogják tartani. Kijelentette, hogy a háromoldalú megállapodás aláírása óta eltelt rövid idő alatt az orosz békefenntartók elfoglalták azt a 23 állást, amelyet kijelöltek számukra, ellenőrzésük alá vonták a fontosabb útvonalakat, hogy megteremtsék a biztonságot a demarkációs vonal mentén. Megindult a menekültek hazatérése is - tette hozzá.

"A felek betartják a tűzszünetet, és biztos vagyok abban, hogy ez így marad a jövőben is" - mondta az orosz védelmi miniszter.

Az évtizedek óta vitatott hovatartozású, hivatalosan Azerbajdzsán részét képező, többségében örmények lakta Hegyi-Karabah a Szovjetunió felbomlása után, az 1990-es évek elején kinyilvánította elszakadását Azerbajdzsántól, majd kikiáltotta függetlenségét, ezt azonban egyetlen ország sem ismerte el, beleértve Örményországot.

Általános megítélés szerint Örményország vesztesen került ki a fegyveres konfliktusból, amelyet november 9-én zártak le a felek orosz közvetítéssel tető alá hozott tűzszünettel. Azerbajdzsán jelentős területeket foglalt vissza a nagyjából 150 ezer lakosú, 4400 négyzetkilométeres dél-kaukázusi régióban. A tűzszüneti megállapodás szerint megtarthatja ezeket, sőt folyosót nyithat örmény területen át az Azerbajdzsánhoz tartozó, de területileg különálló Nahicsevánig, ezzel közvetlen összeköttetést teremtve Azerbajdzsán és az exklávé között. Ugyanakkor a tűzszüneti megállapodás Örményországnak is biztosít egy folyosót Hegyi-Karabah felé.

(MTI)