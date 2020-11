Külföld :: 2020. november 25. 15:36 ::

Ezúttal egy északír politikus jelölte Nobel-békedíjra Netanjáhut

Lord David Trimble korábbi Nobel-békedíjas politikus tegnap Nobel-békedíjra jelölte Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnököt. Szerinte Netanjáhu azért szolgált rá a díjra, mert békét kötött Báhrájnnal és az Egyesült Arab Emírségekkel. Netanjáhu Nobel-békedíját eddig már több más ismert politikus is támogatta, miközben megfeledkeznek arról, hogy az izraeli miniszterelnök valódi feladata nem a zsidó államtól több száz kilométerre elterülő két arab állammal, hanem az általa megszállt területeken élő, életterétől megfosztott palesztinai arab néppel modis vivendire jutni. Lord David Trimble jelöléséről a Jiszráél Há-Jom adott hírt.



Lord David Trimble (fotó: Reuters)

Néhány nappal ezelőtt, Mike Pompeo szentföldi látogatásával kapcsolatban Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnököt félig viccesen a Nobel-békedíj várományosának neveztük . Csakhogy tegnap érkezett a hír, melynek már fele sem tréfa: a „gázai mészárost”, a megszállt szíriai Golán-fennsíkon és a palesztin Ciszjordániában a nemzetközi jog, a Genfi egyezmény lakosságcserére vonatkozó tiltása ellenére tömeges zsidótelepítést végrehajtó, az eredeti lakosság életterének elrablását kivitelező Binjámin Netanjáhut ismét Nobel-békedíjra jelölték. A jelölő ezúttal pedig nem más, mint lord David Trimble északír politikus, aki 1998-ban a szintén északír politikussal, John Hume-mal megosztva kapta a rangos kitüntetést a „nagypénteki megállapodás” tető alá hozásának elismeréseként.



Binjámin Netenjáhu izraeli miniszterelnök, Donald Trump amerikai elnök, Ábd el-Látif ez-Zajjáni bahrájni külügyminiszter és Muhámmád Bin Zájed Ál Nahján, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere a békeszerződések washingtoni aláírásán (fotó: AP)

Az öttagú norvég Nobel-bizottság szabályzata értelmében jelölést tehetnek a díjat korábban elnyert személyek, nemzetközi bírók, parlamentek és kongresszusok tagjai, képviselői, nemzetközi elismerésnek örvendő tudósok és egyetemi előadók. Az északír lord David Trimble ismert politikusként, valamint a korábban elnyert Nobel-békedíjának köszönhetően megfelel a jelelő személyére vonatkozó föltételeknek. Lord Trimble a Nobel-bizottságnak írt levelében kifejtette: Binjámin Netanjáhut azért jelöli a békedíjra, mert békét kötött az Egyesült Arab Emírségekkel.



Netanjáhu, a békegalamb: háta mögött a ciszjordániai zsidótelepítés, előtte a lángoló Gázai övezet (Latuff karikatúrája)

Lord Trimble a díjra Netanjáhun kívül jelölte még Muhámmád Bin Zájed Ál Nahján (18 tagból álló teljes nevének leírásától ezúttal megkíméljük az olvasót – H. J.) sejket, Ábu Dzábi emírség trónörökösét, az Egyesült Arab Emírségek Fegyveres Erőinek főparancsnok-helyettesét. A jelölő északír politikus tehát azt szeretné, ha a Nobel-békedíjat jövőre megosztva osztanák ki az oslói Városháza nagytermében.



A Nobel-békedíj két várományosa, Muhámmád Bin Zájed Ál Nahján és Binjámin Netanjáhu harca az igazi békegalambbal (Erman Mauk karikatúrája)

Binjámin Netanjáhut az északír politikus előtt már többen is jelölték, ajánlották a Nobel-békedíjra, így például nemrégiben Paolo Grimoldi, az olasz Liga parlamenti képviselője, aki a már 2020. szeptember 16-án közzétett twitteres bejegyzésében kifejezte azon óhaját, hogy a békegalamb Netanjáhunak ítéljék oda az elismerő kitüntetést. Grimoldi is szeretné megosztani a díjat, csakhogy nem Netanjáhu és a rendkívül megnyerő ábrázatú Muhámmád Bin Zájed Ál Nahján között, hanem a „keresztapa”, Donald Trumppal. A Liga politikusa szeptember közepén az ügy támogatásaként több európai ország parlamenti képviselőjével is aláíratta a Nobel-bizottságnak eljuttatott jelölését.

Paolo Grimoldi a szeptember 16-án közzétett twitteres bejegyzésében így indokolja Netanjáhu és Trump általa történt jelölését a Nobel-békedíjra:

Remélem, hogy Nobel-békedíjat megosztva kapja Trump és Netanjáhu. Most ők mindketten várományosok. Most ez lehetséges!!!

Mivel az aláírók nevét nem ismerjük, csak találgathatjuk, hogy Magyarországról kik adták nevüket Paolo Grimoldi Netanjáhut és Trumpot jelölő levelének megtámogatásához. Az viszont ismeretes, hogy az Izrael, Báhrájn és az Egyesült Arab Emírségek közti békeszerződés, vagy normalizálási egyezmény washingtoni aláírásán egyedüli EU-s külügyminiszterként részt vevő Szijjártó Péter is úgy vélekedett, hogy a két arab ország és a zsidó állam közti békeegyezmény nyélbe ütéséért Donald Trump amerikai elnök megérdemelné a Nobel-békedíjat.

De nézzük, mennyire szolgálja a békét és az igazságot az Izraellel háborúban soha nem harcolt, a zsidó államtól több száz kilométeres távolságra levő, perzsa-öbölbeli Báhrájn és az Egyesült Arab Emírségek között aláírt békeegyezmény! Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a Trump hattyúdalának számító egyezmények legfontosabb mozgatója a térség egyik hatalma, a Perzsa-öböl túlpartján elterülő Irán elleni izraeli-arab közös katonai föllépés lehetőségének megteremtése volt. A saját sí’ita többségi kisebbségét is terrorisztikus módszerekkel elnyomó szunnita vezetésű Báhrájn és az olajkincséből szintén mesés gazdagságot élvező Egyesült Arab Emírségek ugyanis rettegnek a szomszédos sí’ita, nem sémita perzsák esetleges katonai támadásától vagy rendcsinálásától. A két arab ország ezért szúrta hátba a cionisták által kisemmizett, életterüktől megfosztott palesztinai arab testvéreit.



A leláncolt palesztint hátba szúró kés nyele az Egyesült Arab Emírségek, míg pengéje az izraeli zászlót jeleníti meg. A kés nyelén fityegő cédulára arabul rá van írva: „normalizálás” (Az El-Árábi el-Dzsedid karikatúrája)

Hering J. – Kuruc.info