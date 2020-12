Az egyesült államokbeli Ohio államban egy "vitatott" rendőri bevetés ismét azzal végződött, hogy agyonlőttek egy "afroamerikai" férfit - közölte Andrew Ginther, Columbus város polgármestere helyi idő szerint kedden este a Twitteren. (Látható, hogy feketét, pontosabban "Feketét" írt, csak a polkorrektségbe beleőrült MTI-sek afroamerikaiznak - a szerk.)



A rendőr nem kapcsolta be a testkameráját. Felfüggesztették a szolgálatból, és vizsgálat indult az incidens körülményeinek tisztázására.

