A hatvan év felettiek is megkaphatják az oltást, de az oroszok nem nagyon bíznak a Szputnyikban

Az orosz hatóságok szombaton jóváhagyták, hogy hatvanévesnél idősebb polgároknak is beadják az orosz koronavírus-vakcinát, a Szputnyik V-t.

Az orosz egészségügyi minisztérium közlése szerint az idősebbek kimaradtak az első oltási programokból, mert a hatvan éven felüliek körében külön tesztelték, hogy lehetnek-e mellékhatásai a vakcinának.

A The Moscow Times című moszkvai lap szerint az orosz fővárosban meglehetősen lassan halad az immunizálás. A fő ok nem a Szputnyik V hiánya, hanem az, hogy az oroszok körében nagy a bizalmatlanság a még nyáron jóváhagyott, ám megfelelően le nem tesztelt oltóanyaggal szemben. Az orosz hatóságok ugyanis még csak alig több mint száz embernek adták be az oltást, amikor megadták a használatbavételi engedélyt.

Oroszországban eddig már több mint hárommillió Covid-fertőzöttet regisztráltak, ezzel az ország a negyedik legsúlyosabban érintett állam a világon.

(HVG)