Izrael trükkösen zsebre teszi a holotúlélőknek folyósított német járadék egy részét

Németország 1992-ben létrehozott egy pénzalapot, amely attól az évtől kezdve olyan izraeli holokauszt-túlélőknek is folyósít havi járadékot, akik valamilyen oknál fogva ebben a juttatásban addig nem részesültek. A járadék összege 2018-ban havi 352 euró volt, ám a német kormány az összeg nagyságát három esztendő óta fokozatosan és jelentősen emeli, s ennek értelmében a németországi járadék összege 2021-ben már 850 euró lesz havonként. Csakhogy a német kormány által folyósított járadék növekményének, a megemelés nagyságának megfelelő összeget Izrael levonja a túlélőknek saját maga által folyósított járadék összegéből – írja a Jedi’ot Áháronot című újság.



A Németországgal Szembeni Zsidó Anyagi Követelések Konferenciájának logója

Mielőtt ismertetnénk az izraeli holokauszt-túlélőknek folyósítandó járandóság összegének a zsidó állam általi megkurtításáról szóló sajtóhírt, röviden szólunk arról a szervezetről, amely ezt a mára szinte elapadhatatlannak tűnő pénzforrást már közel hét évtizede szivattyúzza a németekből. Ennek a zsidó szervezetnek a hangzatos neve angolul The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Németországgal Szembeni Zsidó Anyagi Követelések Konferenciája), amelyet 1951-ben hoztak létre, s amely összesen 23 zsidó szervezetet foglal magába.

A Konferencia bábáskodott a Német Szövetségi Köztársaság és Izrael között 1952-ben létrejött, úgynevezett Jóvátételi vagy másképpen Luxemburgi Egyezmény megszületése körül, amelynek értelmében Bonn 1953 és 1965 között mintegy 3 milliárd márkát fizetett az 1948-ban létrejött Izraelbe azokban az években tömegesen bevándorló zsidók letelepítésének megkönnyítésére. A zsidó államnak fizetett jóvátétel mellett Németország arra is elkötelezte magát, hogy az Izraelben és másutt élő zsidóknak jóvátételt, járadékot fizet, s ennek keretében a német kormány eddig több mint 100 millió dollárt utalt át zsidó magánszemélyeknek. A szervezet koordinálja ezen kívül a holokauszt-túlélőknek minősülő, s rászoruló személyeknek biztosított különféle szociális szolgáltatásokat, illetve teljes zsidó közösségek rehabilitálását.



A Zsidó Anyagi Követelések Konferenciájának vezető tagjai 1952-ben, Luxemburgban az NSZK és Izrael közti jóvátételi egyezmény aláírása idején. A középső sorban balról a 2. a Máramaros megyei Nagysomkúton született Benjamin Ferencz (fotó: USHMM)

1992-ben újabb egyezmény született a Németországgal Szembeni Zsidó Anyagi Követelések Konferenciája és Berlin között, amelynek értelmében létrehoztak egy pénzalapot „a holokauszt-túlélők, a gettókat és táborokat megjártak, a németek megszállta területeken bujkálni kényszerült vagy felvett személyazonossággal élt” zsidóknak szóló járadék fizetésére. Azokról a holokauszt-túlélőknek minősülő személyekről van szó, akik addig, 1992-ig valamilyen okból kifolyólag nem kaptak járadékot a német kormánytól. Az 1992-ben megszületett újabb egyezmény értelmében folyósított járandóság havi összege 2018-ban 352 euró volt, ám az Anyagi Követelések Konferenciája tavaly bejelentette, hogy ezt az összeget fokozatosan emelik, s ennek megfelelően 2021-ben a jogosult túlélők havonta már 850 eurót kapnak Berlintől.

Csakhogy a Jedi’ot Áháronot című újság a napokban kiderítette, hogy a német járadék megemelt összegének növekményét – tehát azt az összeget, amennyivel a németek 2019-től kezdve megemelték a járadékot - Izrael nem utalja át az arra jogosult túlélőknek, pontosabban levonja azt a zsidó állam által ugyanazoknak a túlélőknek folyósított járadék összegéből. Az Izraeli Társadalmi Egyenlőség Minisztériuma – amely egyébként ellenzi ezt az eljárást - által közzétett adatok szerint 2019-ben az izraeli államkincstár 20 millió sekelt (1 sekel = kb. 90 forint), 2020-ban 16 millió sekelt spórolt meg, míg 2021-ben előreláthatólag 23 millió sekelt takarít majd meg azáltal, hogy, hogy a túlélőknek az Izrael által folyósított járadék összegéből levonják németek fizette járadék növekményének összegét.

Ehhez a pénzhez tisztességes úton jutottunk. Izrael elveszi tőlünk azt a pénzt, amit a németek jóvátétel címén fizetnek nekünk mindazért, amit elszenvedtünk? Izrael miért von le tőlünk abból az összegből, ami nekünk amúgy is jár?

- tette föl a kérdést a Jedi’ot Áháronotnak egy 82 éves, Ukrajnában született asszony.



Elszegényedett holokauszt-túlélők tüntetnek az izraeli kormány ellen. Korábbi felvétel (fotó: Gil Johanan)

A német járandóság összege egy részének trükkös lenyúlásában elsősorban ludas Izraeli Pénzügyminisztérium illetékese az idézett újság kérdésére az üggyel kapcsolatban a következő, számunkra nem nagyon érthető választ adta:

Ha a pénzügyminisztérium annak idején (2018-ban – H. J.) nem vett volna részt a holokauszt-túlélőknek folyósított német járadék összegének megállapításában, akkor a folyósított összeg alacsonyabb lenne, mint a többi holokauszt-túlélőnek juttatott járadék összege. A minisztérium ezért úgy döntött, hogy kiegyenlíti az alacsonyabb összegű német járadék és a magasabb összegű izraeli járadék közti különbséget. A kiegyenlítés összegének nagysága egyenes arányban áll a berlini kormány politikájának megfelelően változó német járadék összegének nagyságával.



Rossz megélhetési körülményeik miatt tüntetnek túlélők az izraeli kormány ellen 2020 januárjában (fotó: Gádi Caballo)

A fenti történet esetleges jobb megértése érdekében idézünk a hírhez fűzött néhány újságolvasói kommentet:

Heródes tengeri kikötőt akar építeni Jeruzsálemben, amit Bibi, mint rendesen, ezúttal is elfelejtett megtenni. Kellemetlen bevallani, hogy a zsidók miként lopják meg egymást. Szégyen! Szégyen! Arcátlanság! A kormányban ingyenélők ülnek. Eredetileg a németek egyenesen a túlélőknek akarták utalni a pénzt. A német kormányt arra kellene kérni, hogy ezeket a pénzadományokat egyenesen a túlélőknek folyósítsa.

