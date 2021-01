Külföld :: 2021. január 13. 14:10 ::

Több republikánus képviselő támogatja a Trump elleni vádeljárást

Több republikánus képviselő jelezte: arra fog szavazni, hogy megindítsák az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachmentet) Donald Trump amerikai elnök ellen. Erről számolt be az amerikai média helyi idő szerint kedd este.

Liz Cheney, Dick Cheney volt republikánus alelnök, korábbi védelmi miniszter lánya elmondta: szerinte nem került volna sor a Capitolium ostromára, ha Trump nem uszítja a tömeget. "Az Egyesült Államok egyetlen elnöke sem követett el nagyobb árulást hivatalával és az alkotmányra tett esküjével szemben" - közölte Cheney.

John Katko - aki a képviselőházi republikánus frakcióból elsőként jelentette be, hogy támogatja a Trump elmozdítására irányuló demokrata kezdeményezést - úgy vélte: Trump felelőssége nem elhanyagolható az amerikai kongresszus épületének ostromában. Rajtuk kívül az impeachment mellett sorakozott fel Jaime Herrera Beutler, Adam Kinzinger és Fred Upton republikánus törvényhozó.

A képviselőházi republikánus frakció vezetői nem buzdították az impeachment megakadályozására párttársaikat, hanem csak annyit mondtak, szavazzon mindenki meggyőződése szerint. A The New York Times című amerikai napilap azt írta, hogy a szenátusbeli republikánusokat vezető Mitch McConnell is elégedett volt a kezdeményezéssel.

David Cicilline demokrata képviselő azt mondta, hogy 217 törvényhozó támogatja a kezdeményezést, ez pedig elég ahhoz, hogy a szenátus elé kerüljön az ügy. A végső szót a felsőház mondja ki, amely csak kétharmados többséggel mozdíthatja el Trumpot. Ez azt jelenti, hogy a republikánus többséggel rendelkező, százfős felsőházban legalább 17 republikánus szenátornak kellene megszavaznia Trump felelősségre vonását.

Szakértők szerint nem biztos, hogy az eljárás lezajlik Biden hét nap múlva esedékes beiktatása előtt. A szenátus jelenlegi állás szerint január 19-én kezd újra ülésezni, de illetékesek szerint szükség esetén korábban is összehívhatják.

Trump "végtelenül nevetségesnek" nevezte a kezdeményezést, amely szerinte "hatalmas dühöt szül" az országban.

(MTI nyomán)