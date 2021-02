Külföld :: 2021. február 11. 15:04 ::

Orosz diplomata: Moszkvának a feltartóztatás politikáját kell alkalmaznia Washingtonnal szemben

Oroszországnak a feltartóztatás politikáját kell alkalmaznia az Egyesült Államok ellen, hogy elejét vegye a belügyeibe való beavatkozási kísérleteknek - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

"Az Egyesült Államoknak hazánk feltartóztatási politikájának tárgyává kell válnia, egyebek között a belügyekbe való agresszív beavatkozás, mindenféle beavatkozás szempontjából" - fogalmazott Rjabkov.

A magas rangú diplomata szerint a feltartóztatásnak ki kell terjednie a katonai területre is, amelyhez helyes felépítése esetén hozzájárulhat a fegyverzetellenőrzés is. Hozzátette, hogy Moszkvának emellett továbbra is észszerű és nyugodt hangvételű tárgyalásokat kell folytatnia Washingtonnal minden jelentős kérdésről.

Rjabkov elutasította az orosz belügyekbe való "cinikus és nem szűnő" amerikai beavatkozási kísérleteket. Anélkül, hogy megnevezett volna amerikai tisztségviselőket, kifogásolta, hogy azok, akik ezt a politikát irányítják, cáfolják, hogy ilyet tennének. Kilátásba helyezte, hogy az orosz fél "következtetéseket fog levonni" ebből a "meglehetősen sajátos helyzetből", és szóvá fogja tenni ezeket a megnyilvánulásokat a sokrétű kétoldalú tárgyalásokon.

Rjabkovot egyebek között arra reagáltatták az újságírók, hogy Joe Biden amerikai elnök nemrégiben követelte Alekszej Navalnij ellenzéki politikus azonnali szabadon bocsátását. Navalnij egy gazdasági bűncselekmény miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztését február elején letöltendőre változtatta egy bíróság. Tony Blinken amerikai külügyminiszter elutasította a moszkvai vádakat, amelyek szerint Washington mozgatja a Navalnij melletti szimpátiatüntetéseket, és az elégedetlenségért a Kreml politikáját tette felelőssé.

(MTI)