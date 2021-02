Külföld :: 2021. február 11. 20:24 ::

Állami terrorral tipornák el a keresztények véleménynyilvánítását Belgiumban

Fejenként 6 hónap börtönt és 8000 eurós büntetést követel a belga ügyészség egy transzparens miatt, amelyen ez állt: „Megálljt az iszlamizációnak a katolikus oktatásban!” – írja az Erdély.ma belgiumi munkatársa.

Ma a Voorpost (egy flamand nemzeti érzelmű szerveződés) négy tagját idézték bíróság elé Mechelenben (Belgium). A mecheleni ügyészség azért indított velük szemben eljárást, mert egy békés tiltakozó akciójuk során az egyik transzparensükön „Stop Islamization van het Katholiek onderwijs”, vagyis „Megálljt az iszlamizációnak a katolikus oktatásban!” volt olvasható. Philippe Van Ingelgem ügyvéd szerint ez nem más, mint „felbujtás a muszlim lakosság elleni gyűlöletre és az erőszakra”. Az ügyészség fejenként hat hónap börtönbüntetéssel és 8000 euró pénzbüntetéssel szeretné sújtani a vádlottakat. Belgiumban az ügyészség még soha nem indított eljárást békésen tiltakozók ellen egy transzparens miatt. A folyamat a véleménynyilvánítás szabadságának próbapéldájává válhat.

A Voorpost akciójára azért került sor, hogy felhívják a figyelmet arra a visszásságra, miszerint a pandémia idején a muszlimok számára még hivatalosan is engedélyeztek egy múlt heti csoportosulást, a város liberális polgármestere ezt a keresztények számára már nem tette lehetővé.

Van Ingelgem ügyvéd szerint “megelőző intézkedésekre van szükség a bűncselekmények elkerülése érdekében”. Az ügyész még a második világháborút is belefoglalta érvelésébe: „Ezek az emberek a „társadalom megmentőinek” gondolják magukat, és, bár a gondolataik szabadok, ahogy azok elhagyják az elméjüket, rájuk is ugyanúgy vonatkoznak a jogszabályok. Az alkotmányunkban rögzített véleménynyilvánításra is bizonyos jogi korlátozások vonatkoznak. Például az nem lehet ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével. Ezen kívül a törvény 1831 óta sokat fejlődött, már megelőző intézkedéseket is tartalmaz a bűncselekmények elkerülése érdekében, így nem csak utólagosan van lehetőség az ügyek “orvoslására”, amikor már úgy is késő. Például ha 1939-ben is ilyen jogszabály lett volna életben, mint a mai, az megakadályozhatta volna a röpiratok és transzparensek terjesztését és a második világháború kitörését.”

Dries Van Langenhove (jobboldali országgyűlési képviselő) Facebook-oldalán így kommentálta az eseményeket: „Ettől nagyon dühös lettem. Példát akarnak statuálni olyanokkal, mint akiket most bíróság elé hurcoltak. Az egésznek valójában egy dolog a lényege, ha ezeket sikerült elkapnunk, akkor te is bármikor sorra kerülhetsz. Ideje vállvetve fellépni az állami terror ellen”.