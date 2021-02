Külföld :: 2021. február 16. 19:24 ::

Országszerte házkutatásokat tartottak fehérorosz jogvédőknél és újságíróknál

Házkutatásokat tartottak kedd reggel a fehérorosz jogvédőknél és újságíróknál Minszkben és más településeken - jelentette a TASZSZ hírügynökség.

Idézte a fehérorosz nyomozószervek közleményét is, amely szerint a közrend súlyos megsértésére irányuló cselekmények szervezésével és előkészítésével, illetve a tüntetések finanszírozásával kapcsolatban tartottak házkutatásokat a belügyminisztérium szervezett bűnözés és korrupció elleni főigazgatóságának emberei.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kedden "mélységes aggodalmának" adott hangot a történtekkel kapcsolatban.

"Nagyon aggasztó jelentéseket olvasni arról, hogy a fehérorosz hatóságok látszólag összehangolt erőfeszítéseket tesznek, hogy kivizsgáljanak és megfélemlítsenek emberi jogi aktivistákat békés tüntetésekkel kapcsolatban" - fogalmazott egy közleményben az EBESZ emberi jogi intézete, a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR). Matteo Mecacci, az ODIHR vezetője felszólította a fehérorosz hatóságokat, hogy "tartsák tiszteletben azok jogait, akik meg akarják védeni polgártársaik jogait, és ne kriminalizálják törvényes emberi jogi tevékenységüket". Az ODIHR felszólította a hatóságokat azoknak a személyeknek a szabadon engedésére, akiket "jogaik gyakorlása közben" vettek őrizetbe az elmúlt hónapokban. Az EBESZ emberi jogi intézete megjegyezte: számos nemrég őrizetbe vett jogvédő holléte továbbra sem ismert.

Fehéroroszországban az augusztus 9-én tartott elnökválasztás óta a járványkorlátozások ellenére rendszeresek voltak a hatodszor is hatalomra került Aljakszandr Lukasenka államfő elleni tömeges tüntetések, amelyeket a hatóságok kezdetben könyörtelen brutalitással igyekeztek megfékezni, több mint harmincezer embert állítottak elő. Több tiltakozó meghalt, sokan kínzásokról számoltak be a fogva tartás során, és vannak, akik azóta sem kerültek elő, hogy őrizetbe vették őket. A fehérorosz ellenzéki vezetők közül többen a balti országokba vagy Lengyelországba menekültek, vagy a hatóságok zsuppolták ki őket az országból. Több ellenzéki vezető ellen büntetőjogi eljárások indultak, és voltak már vádemelések is.

(MTI)