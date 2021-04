Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2021. április 19. 21:00 ::

Bűn és büntetlenség, avagy az őrület határain túl...

Egy újabb elképesztő esetről vagyunk kénytelenek írni, amely támadás a józan ész ellen, de támadás egyúttal európai civilizációnk ellen is, jobban mondva annak komoly válságát mutatja. Nem meglepő, egy franciaországi esetről van szó, erről ír a francia lefigaro.fr, s ezt szemlézte a Gerilla – Franciaország végnapjai Facebook-oldal is.

2020. október 24-én egy afrikai néger megerőszakolt egy 17 éves francia lányt, Anna Lise-t. A lányt a barátja hívta el egy lakásba, ahol az afrikai vadállat is tartózkodott, vélhetően egy – sajnos szokásos – házibuli lehetett. Mikor a lány távozni akart volna, már nem engedték. Az elkövetőnek nem ez volt az első összeütközése a törvénnyel. A bűnügyi nyilvántartás hat másik esetről árulkodik, többek között vezetői engedély nélküli vezetés, kábítószerrel való visszaélés is szerepelt az ottani „rejtett erőforrás” bűnlajstromán. Sőt, amikor a 17 éves lányt megerőszakolta, már akkor is (!) börtönben kellett volna ülnie, nem fogjuk kitalálni miért, szexuális erőszakért…



Végül is halmazati büntetésként roppant „keményen” megmérték a négert. Öt évet kapott, de mielőtt felháborodnánk, már úrrá is lehet rajtunk annak újabb hulláma: még ezt sem kell letöltenie. Már szabadon is engedték!

Büntetésének még csak a felét sem kellett tehát letöltenie, feltételesen szabadlábra engedte a lyoni ügyészség. Merthogy szegény a vírushelyzet miatt magas kockázatnak van kitéve a börtönben.

Nehéz azért ilyenkor szavakat találni. És ha mi így vagyunk ezzel, hogy lehet az áldozat édesapja? Érthetően mélységesen fel van háborodva, és nem is akarja annyiban hagyni. Kijelentette a nyilvánosság előtt, hogy mindent meg fog tenni az igazságért. Szerinte ez az egész botrány, és az igazságszolgáltatás nem teljesíti hivatását. Érthető okokból nem nyugtatja meg az a magyarázat, hogy a lyoni ügyészég szerint a pszichológiai nyomon követés „meghozta gyümölcsét”, hiszen az elkövető „tisztában van tettének súlyával, és azzal, mit okozott az áldozatnak”.

Ezen akár egy hatalmasat is röhöghetnénk, ha nem emberéletekre menne a játék.



Az áldozat édesapja

Ide kívánkozik egyébként egy gondolat: nyilvánvalóan vannak, aki Magyarországon ebben az esetben is Nyugat-Európa hanyatlását látják, és ez nem alaptalan. Csakhogy ez csupán az érem egyik oldala. Nem látom be, e kijelentés után miért is dőlnek hátra ezek a derék „polgári szalonok konzervatívjai”, hiszen nem ugyanezt tapasztaljuk itthon is? Csak itt – még – nem négerek erőszakolnak és gyilkolnak, hanem a 600 éve beilleszkedésre képtelen cigányok. A gyakorlat pedig nagyjából ugyanez: egy kis ejnye-bejnye, néhány év luxusbörtönökben, majd kezdődik minden újra. Én ezt nem látom jobbnak egyáltalán a franciaországi viszonyokhoz képest.

Lantos János