Külföld :: 2021. április 23. 16:06 ::

16 ezer eurós "kártérítést" kap a Berlinben hisztiző néger balett-táncosnő, és még a szerződését is meg kell hosszabbítani

Peren kívüli megegyezéssel meghosszabbították a szerződését, és 16 ezer eurós (kb. 5,7 millió forintos) kártérítést kapott az a balerina, aki beperelte a berlini állami balett-társulatot, miután "rasszista megkülönböztetés érte a bőrszíne miatt" – írja a BBC nyomán a Telex.

A New York Times cikke szerint Chloé Lopes Gomes azután kelt ki az "őt érő rasszizmus ellen", miután tavaly szeptemberben kiderült, azok között a táncosok között van, akiknek nem hosszabbítják meg a szerződését. Lopes Gomes most az Instagramon üdvözölte a megállapodás létrejöttét, ami szerinte "pici győzelem, de hatalmas előrelépés a balettvilág számára".

A nő korábban azt állította, hogy "komoly rasszista megjegyzésekkel kellett szembenéznie" a Staatsballett, a berlini állami balett-társulatban, amelynél ő volt az első fekete balett-táncosnő, és két évig dolgozott náluk. A franciaországi táncos 2018-ban csatlakozott a 2004-ben alapított neves társulathoz, ami Nyugat-Európa egyik legnagyobbja, közel 90 táncossal.

Lopes Gomes állítása szerint a berlini Staatsballett balettmestere (a balettért felelős szakmai vezetője) azt mondta, hogy nem kellene őt felvenniük, mert fekete. "Szerinte egy fekete nő a balett színeiben nem esztétikus" – mondja a BBC-nek Gomes. A nőt állítása szerint arra is megkérték, viseljen világosabb sminket, hogy jobban beolvadjon a többiek közé. Elmondása szerint az utóbbi években ez a balettmester többször is rasszista megjegyzéseket tett rá, de volt egy olyan alkalom is, ami különösen sokkolta.

Fehér fátylat osztogatott éppen a táncosoknak, és amikor hozzám ért, azt mondta, neked nem adok, mert ez egy fehér fátyol, te meg fekete vagy. Nagyon megalázva éreztem magam.

A berlini Staatsballett vizsgálatot indított az ügyben, és 2020 decemberében közleményt fogalmaztak meg, amiben azt írták, külső szakértőket is bevontak, "érzékenyítő" workshopokra küldték a kollégáikat, és egyáltalán nem tolerálják a rasszizmust a társulatban.

Christiane Theobald, a Staatsballett ügyvezető igazgatója kijelentette: "Bánom a Chloé Lopes Gomes-t ért diszkriminációt, amelyet nagyon komolyan veszünk és átfogóan kezelünk." Szerinte az eset felnyitotta a szemüket...