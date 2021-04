Külföld :: 2021. április 30. 19:12 ::

Nazarbajevet aranyérmén is megörökítették

Hatalmas, aranyból és ezüstből készült érmén örökítették meg Kazahsztánban a most 80 éves, de hazájában továbbra is nagy befolyással bíró Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnököt - jelentették be pénteken.

A kazah központi bank az öt centiméter átmérőjű, peremén ezüst, közepén a volt államfő arany arcmását viselő érmét erre szakosodott üzletében teszi elérhetővé a gyűjtők számára. Mindössze ezer darab készült belőle.

A volt elnök arcmása egyébként így rajta van a helyi fizetőeszköz, a kazah tenge bankjegyein. Emellett Nurszultan Nazarbajev nevét viseli több állami egyetem, iskola, Almati központi utcája és az ország legnagyobb városa, Nurszultan is.

Nazarbajev a Szovjetunió szétesése óta, harminc éven át vezette vaskézzel Kazahsztánt, az általa kiépített rendszer bővelkedik egyeduralmi jellemvonásokkal. 2019 márciusában mondott le államfői tisztségéről, de megfigyelők szerint politikai befolyása továbbra is jelentős. Megtartotta a nemzetbiztonsági tanács elnöki posztját, ő maradt a kormányzó Nur Otan pártnak és a kazahsztáni népek közgyűlésének elnöke, tagja továbbá az alkotmányozó tanácsnak és tiszteletbeli szenátor is.

(MTI)