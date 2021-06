Külföld :: 2021. június 9. 14:43 ::

Késő bánat: Trump ma már betiltaná a Facebookot és a Twittert

Betiltották a Twittert Nigériában azt követően, hogy az oldalon a közösségi irányelvek megsértése miatt eltávolították Muhammadu Buhari elnök egyik posztját. Donald Trump amerikai elnök közleményében üdvözölte a döntést, és azt mondta, hogy ő is hasonlóképp járna el, ha ismét elnökké választanák.

Muhammadu Buhari a nigériai polgárháborúval kapcsolatban tett közzé egy bejegyzést, amelyben egyben burkolt fenyegetést fogalmazott meg a Biafra Bennszülött Népe (IPOB) nevű szecesszionista mozgalommal szemben is, amely az ország délkeleti felében működik. A nigériai kormányzat ezt követően döntött az oldal letiltása mellett, arra hivatkozva, hogy a platform „az ország létezését” fenyegeti. Az elnök tweet eltávolítása mellett azt is kifogásolták, hogy eközben az IPOB vezetője, Nnamdi Kanu „következmények nélkül” terjesztheti a saját, kormányellenes üzeneteit.

A kormányzat amellett, hogy letiltotta a Twitter elérését, arra is figyelmeztetett, hogy akik kijátsszák a tiltást, azokkal szemben is fel fognak lépni. A híresztelések szerint ennek ellenére VPN-hozzáférésen keresztül nigériai politikusok, valamint az egyházak továbbra is használják a Twittert.

A Twitter persze „mélyen aggasztónak” nevezte a történteket .

Az eset miatt egy civil szervezet keresetet nyújtott be a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) regionális bírósághoz, arra hivatkozva, hogy Nigéria ezzel megsértette a véleményszabadságot.

Trump ma már betiltatná a Twittert és a Facebookot - addig kellett volna, amíg elnök volt

Donald Trump amerikai elnök eközben üdvözölte a döntést közleményében.

Milyen jogon akarják eldönteni, hogy ki a jó és ki a gonosz? – írta közleményében a Twitterről és a Facebookról, amelyben más országokat is arra szólított fel, hogy a szólásszabadság korlátozása miatt tiltsák be a közösségi platformokat.

Lehet, hogy nekem is ezt kellett volna tennem, amíg elnök voltam – fűzte hozzá.

Az elnök azt is leírta, hogy csak azért nem tett így, mert Mark Zuckerberg állandóan telefonon hízelgett neki, és vacsorákra járt hozzá a Fehér Házba, miközben azt hangsúlyozta, hogy mennyire nagyszerű elnök is ő.

2024? – kérdezi az elnök a közlemény végén, arra utalva, hogy ha ismét elnökké választják, akkor tényleg betiltja majd a közösségi médiumokat.

Trump egyébként egy saját, a Twitterhez hasonlító blogot is indított nemrég, de az alig egy hónap után megszűnt.

(Index nyomán)