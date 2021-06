Külföld :: 2021. június 16. 21:59 ::

A Negev-sivatag homokjára kifeszítették a Közel-Kelet legnagyobb köcsögzászlóját

A Közel-Kelet legnagyobb LMBTQ-zászlóját terítették ma le a Negev-sivatagi Beér-Sevá’ város bejáratánál. A 30 méter hosszú és 9 méter széles szivárványszín zászlót tizenöt ferde hajlamú bontotta ki, és terítette le a sivatag homokjára. A mai zászlóbontás mintegy beharangozója volt a Beér-Sevá’ városában holnap megtartandó hagyományos köcsögvonulásnak, majd az azt követő „művészi” szórakoztató műsornak – írja a mako.co.il hírportál.



A helyszínre viszik a még összehajtogatott óriás köcsögzászlót (fotó: videókép)

Az Ószövetség több helyén is említett Beér-Sevá’ városa, a Negev-sivatag északi részének központja a mai naptól elhíresült arról, hogy északkeleti bejáratánál tizenöt ferde hajlamú egyén a sivatag homokjára kifeszítette a Közel-Kelet legnagyobb méretű LMBTQ-zászlóját. (Megjegyezzük, hogy a Közel-Kelet legtöbb országában már az egészen kicsi köcsögzászló lengetéséért is példás fenyítés jár – H. J.) A 30 méter x 9 méter nagyságú szivárványszín zászló egy Beér Sevá’-i másságos divattervező műhelyében készült.



Tizenöt ferde hajlamú csücsül a homokra leterített zászlón (videókép)

Joáv Méir, a köcsögzászló elkészítésének és a sivatag homokjára történő leterítésének kiötlője – szintén köcsög – a ma délelőtti „zászlóbontáson” a kivonuló sajtónak elmondta: „Izraelben erős és tevékeny a büszke közösség. Időnként a sajtóban úgy állítják be, mintha a büszke közösség tagjai kizárólag Tel-Avivban és környékén lennének jelen. Mi azonban itt is és mindenütt jelen vagyunk”, büszkélkedett a ratya, majd azt hangsúlyozta: számára mennyire fontos az, hogy a fiatalok a periférián is tudják, hogy nincsenek egyedül.



A zászlóbontó büszke tizenöt (fotó: Nick Szamirov)

A mintegy 220 ezres Beér-Sevá’ városban holnap, csütörtökön tartják a már hagyományosnak mondható éves vonulásos buziparádét. A menet a Városháza téren ér véget, ahol az egybegyűlt nagyérdemű szórakoztatására föllépnek egy bizonyos silányabb „kultúrát” képviselő előadók, köztük a legutóbbi, a rotterdami Eurovíziós Dalfesztiválon Izraelt képviselő etióp zsidó ’Éden Áláná.

H. J. – Kuruc.info