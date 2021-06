Külföld :: 2021. június 26. 11:20 ::

Hamis értékeléseket gyanítva vizsgálják az Amazont és a Google-t

Az Amazon és a Google ellen vizsgálatot indítottak, mivel aggályosnak tartják, hogy a hamis ötcsillagos értékelések a weboldalaikon félrevezethetik a vásárlókat - írja a BBC.

Az Amazon és a Google ellen vizsgálatot indítottak, mivel aggályosnak tartják, hogy a hamis ötcsillagos értékelések a weboldalaikon félrevezethetik a vásárlókat.

A Versenyhivatal és a Piacfelügyelet is aggódik amiatt, hogy az Amazonon és a Google-on keresztül értékesítő "törvénytisztelő vállalkozások" veszteségei lehetnek a hamis ajánlásokat használó cégekkel szemben.

Az Amazon és a Google bírósági eljárásra számíthat a fogyasztóvédelmi törvények megsértése miatt.

Mindkét cég azt állítja, hogy rendelkeznek forrásokkal és irányelvekkel a hamis értékelések megállítására.

A CMA azt követően indította el a hivatalos vizsgálatot, hogy egy tavalyi első vizsgálat azt vizsgálta, hogy az online vállalatok eleget tesznek-e a fogyasztók védelme érdekében.

A Covid-járvány idején az online vásárlás ugrásszerűen megnőtt, mivel a "nem létfontosságúnak" minősített kiskereskedők kénytelenek voltak bezárni a fizikai üzleteket a zárlat idején.

"Aggódunk amiatt, hogy az online vásárlók milliói félrevezethetők, ha hamis értékeléseket olvasnak, majd az ajánlások alapján költik el a pénzüket" - mondta Andrea Coscelli, a CMA vezérigazgatója.

"Ugyanígy egyszerűen nem igazságos, ha egyes vállalkozások ötcsillagos értékeléseket hamisíthatnak, hogy termékeiket vagy szolgáltatásaikat a leginkább kiemeljék, miközben a törvénytisztelő vállalkozások veszítenek.

"Fontos, hogy ezek a technológiai platformok felelősséget vállaljanak, és készen állunk arra, hogy fellépjünk, ha úgy találjuk, hogy nem tesznek eleget". "A Versenyhivatal és a Piacfelügyelet is aggódik amiatt, hogy az Amazonon és a Google-on keresztül értékesítő "törvénytisztelő vállalkozások" veszteségei lehetnek a hamis ajánlásokat használó cégekkel szemben.

Az amerikai Versenyhivatal és a Piacfelügyelet (CMA) is aggódik amiatt, hogy az Amazonon és a Google-on keresztül értékesítő "törvénytisztelő vállalkozások" veszteségei lehetnek a hamis ajánlásokat használó cégekkel szemben. Az Amazon és a Google bírósági eljárásra számíthat a fogyasztóvédelmi törvények megsértése miatt. Mindkét cég azt állítja, hogy rendelkeznek forrásokkal és irányelvekkel a hamis értékelések megállítására.

A CMA azt követően indította el a hivatalos vizsgálatot, hogy tavaly elkezdték vizsgálni, az online vállalatok eleget tesznek-e a fogyasztók védelme érdekében. A Covid-járvány idején az online vásárlás ugrásszerűen megnőtt, mivel a "nem létfontosságúnak" minősített kiskereskedők kénytelenek voltak bezárni a fizikai üzleteket a zárlat idején.

"Aggódunk amiatt, hogy az online vásárlók milliói félrevezethetők, ha hamis értékeléseket olvasnak, majd az ajánlások alapján költik el a pénzüket" - mondta Andrea Coscelli, a CMA vezérigazgatója. "Ugyanígy egyszerűen nem igazságos, ha egyes vállalkozások ötcsillagos értékeléseket hamisíthatnak, hogy termékeiket vagy szolgáltatásaikat a leginkább kiemeljék, miközben a törvénytisztelő vállalkozások veszítenek". A CMA vezetője szerint fontos, hogy ezek a technológiai platformok felelősséget vállaljanak. Cosceli azt mondta, "készen állunk arra, hogy fellépjünk, ha úgy találjuk, hogy nem tesznek eleget".

A CMA különösen amiatt aggódik, hogy az Amazon és a Google mindent megtesz-e azért, hogy felderítse a "hamis és félrevezető értékeléseket vagy a gyanús viselkedésmintákat". Ide tartoznak azok az esetek, amikor ugyanazok a felhasználók "egymáshoz hasonló időpontokban ugyanazt a terméket vagy üzletkört értékelték, vagy amikor a vélemény arra utal, hogy a véleményező fizetést vagy más ösztönzőt kapott a pozitív vélemény megírására.

A CMA azt is vizsgálja, hogy a Google és az Amazon azonnal kivizsgálja és eltávolítja-e a hamis és félrevezető értékeléseket, valamint azt is, hogy a vállalatok milyen szankciókat alkalmaznak a felhasználókkal szemben. A felügyelet közölte, hogy amennyiben kiderül, hogy a vállalatok megsértették a fogyasztóvédelmi törvényt, végrehajtási intézkedéseket hozhat. Ez magában foglalhatná az Amazon és a Google hivatalos kötelezettségvállalásának biztosítását arra vonatkozóan, hogy változtatnak a hamis értékelések kezelésének módján, de szükség esetén "bírósági eljárásig is eljuthat". De azt mondta: "A CMA ebben a szakaszban még nem jutott álláspontra arról, hogy az Amazon és a Google megsértette-e a törvényt".

(hvg)