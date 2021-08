Külföld :: 2021. augusztus 9. 21:39 ::

Macron felszólította az új iráni elnököt, hogy gyorsan térjen vissza az atomalkuhoz

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn felszólította Ebráhim Raiszi új iráni elnököt, hogy gyorsan térjen vissza az iráni nukleáris programot szabályozó, 2015-ös hathatalmi megállapodáshoz.

Telefonbeszélgetésük során a francia államfő arra kérte az iráni felet: "gyorsan újítsa fel a bécsi tárgyalásokat (az atomalkuról) a megállapodás elérése érdekében, és azonnal vessen véget az egyezményt sértő összes nukleáris tevékenységének" - tájékoztatott a francia elnöki hivatal egy közleményben.

Macron a telefonbeszélgetésben hangsúlyozta: Párizs elkötelezett amellett, hogy megoldást találjon a problémára, egyúttal készségét fejezte ki, hogy "még jobban" bekapcsolódjon a tárgyalásokba.

Az ultrakonzervatív Raiszi leszögezte: tiszteletben kell tartani Teherán jogait az egyeztetések során.

A két elnök a közel-keleti helyzetről is beszélgetett egymással, az Élysée-palota tájékoztatása szerint Macron kiállt a térségbeli stabilitás megőrzésének szükségessége mellett. A két elnök az iraki és libanoni helyzetről is beszélt egymással. "A köztársasági elnök kifejezte szándékát a két ország közötti kapcsolatok megerősítése iránt, hogy a két ország jobban léphessen fel a velük is szemben álló globális kihívásokkal" - közölte a francia elnöki hivatal.

Bár az Egyesült Államok - több más ország mellett - Iránt tette felelőssé a Mercer Street nevű tartályhajó elleni támadásért - amely során egy brit és egy román állampolgár is életét vesztette -, az amerikai kormány készségét fejezte ki a 2015-ös atomalku visszaállítását célzó bécsi tárgyalások folytatására.

Az elnöki hivatal hétfőn közölte azt is, hogy Macron a hónap végén részt vesz a regionális biztonságról szóló bagdadi konferencián az iraki kormány szervezésében. Az Élysée-palota nem sokkal azután adott erről tájékoztatást, hogy az elnök telefonon beszélt Musztafa al-Kádimi iraki miniszterelnökkel is.

(MTI)