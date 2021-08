Külföld :: 2021. augusztus 13. 07:44 ::

Úton a pusztulás felé: zsugorodott a fehér lakosság részaránya az Egyesült Államokban

A fehér lakosság részaránya 8,6 százalékkal zsugorodott 2010 és 2020 között az Egyesült Államokban - derült ki az amerikai statisztikai hivatal csütörtökön közzétett adataiból.

A The Washington Post című amerikai lap megjegyezte, ez az első alkalom a népszámlálás történetében, hogy a fehér lakosság aránya csökkent. Mindemellett még most is a legnagyobb népességcsoportot alkotják mintegy 204 millió fővel, ami a 330 milliós összlakosság 61,6 százaléka.

A statisztikai felmérés megállapította azt is, hogy az amerikai lakosság jóval kevertebb és változatosabb annál, mint amit a korábbi népszámlálások mutattak. Szakértők szerint ez mindenekelőtt a demográfiai változásokra, valamint az új statisztikai módszerekre vezethető vissza.

A népszámlálási adatok szerint a spanyol, illetve latin-amerikai gyökerekkel rendelkező lakosság 23 százalékkal növekedett 2010-hez képest. Számuk 62 millióra gyarapodott az Egyesült Államokban, így jelenleg a lakosság 18,7 százalékát teszik ki.

A z afroamerikai néger lakosság részaránya 12,4 százalék (mégis ők fújják a passzátszelet az agresszivitásukkal), az ázsiai gyökerekkel rendelkezőké pedig 6 százalék.

Jelentősen megnőtt viszont azok száma, akik egyszerre több népcsoport tagjaként határozzák meg magukat. A felmérés szerint számuk 9 millióról 33,8 millióra növekedett 2010 és 2020 között, ami 276 százalékos emelkedés.

(MTI nyomán)